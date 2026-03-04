"Вживую Максим еще лучше": поклонницы вновь атаковали Галкина и обратились к Пугачёвой
Накануне известный российский телеведущий и юморист Максим Галкин поделился в Instagram новой публикацией. Она вновь взбудоражила поклонниц 49-летнего артиста и спровоцировала обращение к его супруге, сообщает Zakon.kz.
Под своей фотографией, сделанной в столице Португалии 3 марта 2026 года, супруг 76-летней Аллы Пугачёвой написал:
"Сегодня в Лиссабоне солнце".
Реакции от подписчиц Галкину долго ждать не пришлось, о чем свидетельствуют комментарии под публикацией:
- "ПраймМакс".
- "Так похорошел".
- "Да ну что ж такое!"
- "Какой классный стиль!"
- "Это мы видим, а погода какая?"
- "А тут все стабильно хорошо, в прайме".
- "Настоящие солнце в Лиссабоне – это вы!"
- "Максим, я думаю, вам пора пробоваться на роль Бонда".
- "Когда подписываешь "солнце", а в кадре сразу два солнца".
- "Лиссабон не предупреждал, что будет такой климат – огонь!"
- "Хочу сейчас быть той кучеряшкой, которая развевается на ветру".
- "Вы – наше солнце! Греете тогда, когда холодно, и напоминаете, что впереди всегда есть свет".
- "Что-то, судя по комментариям, шапку пока не забудут. А вы хоть в шапке, хоть без шапки – все равно наше солнце при любой погоде".
- "Максим, была на вашем концерте в Марбелье на днях – спасибо огромное, я давно так не смеялась, не особо меня легко рассмешить... Ну еще, конечно, спортивная форма делает свое дело и новый прайм-образ – огонь! Вживую Максим, подтверждаю, еще лучше, девчонки".
Фолловеры также обратились к Примадонне:
- "Алла Борисовна, мы вас поняли!"
- "Алла Борисовна, Максим опять без шапки ходит".
- "Сладкая парочка – Макс и Алла! Наша отдушина".
- "Вот, что происходит с мужчиной, когда рядом правильная женщина!"
- "Максимка ты – самый лучший. Я вас с Аллочкой очень люблю и скучаю по вам".
- "Красивый Максим! С каждым годом все краше и краше! Алла Борисовна тоже красавица! Любим вас!"
