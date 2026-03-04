#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

"Вживую Максим еще лучше": поклонницы вновь атаковали Галкина и обратились к Пугачёвой

певица Алла Пугачёва, юморист Максим Галкин, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 13:03 Фото: Instagram/maxgalkinru
Накануне известный российский телеведущий и юморист Максим Галкин поделился в Instagram новой публикацией. Она вновь взбудоражила поклонниц 49-летнего артиста и спровоцировала обращение к его супруге, сообщает Zakon.kz.

Под своей фотографией, сделанной в столице Португалии 3 марта 2026 года, супруг 76-летней Аллы Пугачёвой написал:

"Сегодня в Лиссабоне солнце".

Реакции от подписчиц Галкину долго ждать не пришлось, о чем свидетельствуют комментарии под публикацией:

  • "ПраймМакс".
  • "Так похорошел".
  • "Да ну что ж такое!"
  • "Какой классный стиль!"
  • "Это мы видим, а погода какая?"
  • "А тут все стабильно хорошо, в прайме".
  • "Настоящие солнце в Лиссабоне – это вы!"
  • "Максим, я думаю, вам пора пробоваться на роль Бонда".
  • "Когда подписываешь "солнце", а в кадре сразу два солнца".
  • "Лиссабон не предупреждал, что будет такой климат – огонь!"
  • "Хочу сейчас быть той кучеряшкой, которая развевается на ветру".
  • "Вы – наше солнце! Греете тогда, когда холодно, и напоминаете, что впереди всегда есть свет".
  • "Что-то, судя по комментариям, шапку пока не забудут. А вы хоть в шапке, хоть без шапки – все равно наше солнце при любой погоде".
  • "Максим, была на вашем концерте в Марбелье на днях – спасибо огромное, я давно так не смеялась, не особо меня легко рассмешить... Ну еще, конечно, спортивная форма делает свое дело и новый прайм-образ – огонь! Вживую Максим, подтверждаю, еще лучше, девчонки".

Фолловеры также обратились к Примадонне:

  • "Алла Борисовна, мы вас поняли!"
  • "Алла Борисовна, Максим опять без шапки ходит".
  • "Сладкая парочка – Макс и Алла! Наша отдушина".
  • "Вот, что происходит с мужчиной, когда рядом правильная женщина!"
  • "Максимка ты – самый лучший. Я вас с Аллочкой очень люблю и скучаю по вам".
  • "Красивый Максим! С каждым годом все краше и краше! Алла Борисовна тоже красавица! Любим вас!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 13:03
"Аж в жар кинуло": Максим Галкин вновь взбудоражил поклонниц

Ранее сообщалось, что на Аллу Пугачёву обрушился шквал негатива после нового видео. Подробнее об этом – по ссылке.

