"Вживую Максим еще лучше": поклонницы вновь атаковали Галкина и обратились к Пугачёвой

Накануне известный российский телеведущий и юморист Максим Галкин поделился в Instagram новой публикацией. Она вновь взбудоражила поклонниц 49-летнего артиста и спровоцировала обращение к его супруге, сообщает Zakon.kz.

Под своей фотографией, сделанной в столице Португалии 3 марта 2026 года, супруг 76-летней Аллы Пугачёвой написал:

"Сегодня в Лиссабоне солнце".

Реакции от подписчиц Галкину долго ждать не пришлось, о чем свидетельствуют комментарии под публикацией:

"ПраймМакс".

"Так похорошел".

"Да ну что ж такое!"

"Какой классный стиль!"

"Это мы видим, а погода какая?"

"А тут все стабильно хорошо, в прайме".

"Настоящие солнце в Лиссабоне – это вы!"

"Максим, я думаю, вам пора пробоваться на роль Бонда".

"Когда подписываешь "солнце", а в кадре сразу два солнца".

"Лиссабон не предупреждал, что будет такой климат – огонь!"

"Хочу сейчас быть той кучеряшкой, которая развевается на ветру".

"Вы – наше солнце! Греете тогда, когда холодно, и напоминаете, что впереди всегда есть свет".

"Что-то, судя по комментариям, шапку пока не забудут. А вы хоть в шапке, хоть без шапки – все равно наше солнце при любой погоде".

"Максим, была на вашем концерте в Марбелье на днях – спасибо огромное, я давно так не смеялась, не особо меня легко рассмешить... Ну еще, конечно, спортивная форма делает свое дело и новый прайм-образ – огонь! Вживую Максим, подтверждаю, еще лучше, девчонки".

Фолловеры также обратились к Примадонне:

"Алла Борисовна, мы вас поняли!"

"Алла Борисовна, Максим опять без шапки ходит".

"Сладкая парочка – Макс и Алла! Наша отдушина".

"Вот, что происходит с мужчиной, когда рядом правильная женщина!"

"Максимка ты – самый лучший. Я вас с Аллочкой очень люблю и скучаю по вам".

"Красивый Максим! С каждым годом все краше и краше! Алла Борисовна тоже красавица! Любим вас!"

