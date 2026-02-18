#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Культура и шоу-бизнес

Аврора Киба "радуется" в Бразилии после расставания с Лепсом

Российские знаменитости, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 03:00 Фото: Instagram/avrorakiba
Бывшая невеста 63-летнего российского певца Григория Лепса, которая на 44 года его младше, активно ведет аккаунт после расставания с экс-возлюбленным, сообщает Zakon.kz.

Как подмечают подписчики, девушка даже не проявляет признаки депрессии.

На днях Аврора отметила день рождения, где выступили Севиль и Артур Пирожков, а теперь постит контент из Рио, демонстрируя подтянутую фигуру.

На снимках и видео Киба веселится с подругами и восхищается местным колоритом Рио‑де‑Жанейро.

Ранее исполнительница хита "Знаешь ли ты" Марина Абросимова, более известная как МакSим, выступила с аншлагами в Алматы и Астане. Популярная российская поп-певица поделилась эмоциями после концертов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Выяснилось, кто нравился Авроре Кибе до Григория Лепса
07:36, 03 июля 2025
Выяснилось, кто нравился Авроре Кибе до Григория Лепса
Григорий Лепс раскрыл детали свадьбы с Авророй Кибой
07:59, 26 августа 2025
Григорий Лепс раскрыл детали свадьбы с Авророй Кибой
"Лепс, держись": Аврора Киба опубликовала провокационное фото с 57-летним Дмитрием Нагиевым
15:55, 25 марта 2025
"Лепс, держись": Аврора Киба опубликовала провокационное фото с 57-летним Дмитрием Нагиевым
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Овечкин обозначил задачи "Вашингтона" после возобновления сезона в НХЛ
07:42, Сегодня
Овечкин обозначил задачи "Вашингтона" после возобновления сезона в НХЛ
Стали известны сроки возвращения Анкалаева в октагон
07:10, Сегодня
Стали известны сроки возвращения Анкалаева в октагон
Капитан сборной Канады по хоккею получил травму в четвертьфинале Олимпиады
06:48, Сегодня
Капитан сборной Канады по хоккею получил травму в четвертьфинале Олимпиады
Ислам, подписывай контракт: непобеждённый боец UFC обратился к Махачеву
06:23, Сегодня
Ислам, подписывай контракт: непобеждённый боец UFC обратился к Махачеву
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: