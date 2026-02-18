Аврора Киба "радуется" в Бразилии после расставания с Лепсом

Бывшая невеста 63-летнего российского певца Григория Лепса, которая на 44 года его младше, активно ведет аккаунт после расставания с экс-возлюбленным, сообщает Zakon.kz.

Как подмечают подписчики, девушка даже не проявляет признаки депрессии.

На днях Аврора отметила день рождения, где выступили Севиль и Артур Пирожков, а теперь постит контент из Рио, демонстрируя подтянутую фигуру.

На снимках и видео Киба веселится с подругами и восхищается местным колоритом Рио‑де‑Жанейро.

