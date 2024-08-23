Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком

Актриса и певица Дженнифер Лопес назвала непримиримые противоречия причиной своего расставания с актером Беном Аффлеком всего через два года после свадьбы, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Page Six. 55-летняя звезда, согласно данным инсайдера, указала эту причину в документах о разводе.

"Кроме того, по словам Джей Ло, она не хочет, чтобы по результатам развода ей или Аффлеку были назначены супружеские алименты. Также она попросила сменить взятое ею после свадьбы имя Дженнифер Линн Аффлек на Дженнифер Линн Лопес", – пишет издание.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались в начале "нулевых". Они были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Весной 2021 года бывшие возлюбленные возобновили отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе. Дженнифер Лопес воспитывает двоих детей от брака с Марком Энтони – сына Макса и дочь Эмми. У Бена Аффлека есть трое детей от Дженнифер Гарнер: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.

О том, что пара действительно разводится, СМИ стало известно 21 августа. В поданных документах Лопес указала, что их расставание произошло 26 апреля 2024 года. Причем слухи о том, что пара расходится, витают достаточно давно. В июле поклонники заметили, что Лопес перестала носить обручальное кольцо.

Ранее сообщалось, что Лопес необычно отпраздновала 55-летие. Вечеринка прошла в стиле сериала "Бриджертоны". Тогда же бизнесвумен поблагодарила своих "лучших и самых удивительных фанатов в мире".