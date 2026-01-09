Казахстанский блогер Татьяна Турлай приостановила работу и рассказала о самом трудном этапе

Популярная казахстанская блогерша Татьяна Турлай, которая всегда радует аудиторию своим юмором, сделала откровенное признание о том, что сейчас проходит трудный этап в жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом ведущая рассказала на странице в Instagram, опубликовав искренний пост-признание.

КВНщица уточнила, что всегда максимально честна и искренна со своей аудиторией.

"Всегда рассказываю многое, как есть. Но при этом у меня есть мой стиль и мой образ: жизнерадостной, позитивной девушки, которая приносит смех, юмор. И это по-настоящему я. Я всегда была такой и есть. Но сейчас в моей жизни очень сложный период. Самый сложный. И, кстати, именно юмор помогает мне его проживать. Он держит, спасает и дает опору там, где ее казалось бы нет". Татьяна Турлай

Далее казахстанка отметила, что надеется на понимание и поддержку.

"Я временно не принимаю заказы на ведение мероприятий. Просто сейчас не могу. Потому что сейчас мне очень трудно. Сейчас, проходя через трудности, я особенно ясно поняла: моя миссия – не только смешить. Моя миссия – быть рядом и поддержать в трудную минуту своим юмором, светом и добром… но чуть позже… Я безгранично сильная, я со всем справлюсь, я все выдержу". Татьяна Турлай

Материал по теме Танец со шпагатом русской келин Татьяны Турлай взорвал Казнет

Немного ранее казахстанский артист Кайрат Нуртас умилил поклонников видео с младшей дочкой под трек Jah Khalib.