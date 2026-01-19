#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Мир

Лариса Долина "отдала Трампу" ключи от квартиры Полины Лурье

Мачадо отдала Трампу Нобелевскую медаль, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 08:30 Фото: Х/aktroitsky
В соцсетях стало популярным ИИ-видео, в котором российская исполнительница Лариса Долина вручает президенту США ключи от скандальной квартиры Полины Лурье, сообщает Zakon.kz.

Мемы мгновенно заполонили соцсети после того, как Мария Корина Мачадо подарила Дональду Трампу свою Нобелевскую медаль. Тогда Белый дом скромно поделился одной-единственной фотографией этого момента.

Фото: whitehouse

Соцсети не заставили себя долго ждать и выдали множество сгенерированных ИИ фото и видео, где знаменитости и обычные люди якобы передают ему свои награды. Хитом стало видео, в котором Трампу вручили ключи от квартиры Ларисы Долиной.

Кроме того, в мемах появились совершенно разные персонажи и неожиданные подарки.

"Леонид Брежнев передает Дональду Трампу свою Ленинскую премию за книгу "Малая земля", – так подписали мем с Брежневым.

Фото: Х/dmisha_official

Не оставили в стороне и вымышленных ранее персонажей.

"Гена Букин отдает Трампу кубок за победу в школьном футбольном турнире "Кожаный мяч", а также обещает переписать на него свой хет-трик в финале", – выдал очередной пользователь Х.

Фото: Х/ilya_shepelin

Досталось и героям зарубежных фильмов.

Особенно всем стало жаль девочку, готовую заплакать из-за отобранного у нее "диплома лучшей снежинки" с детского утренника.

Фото: Х/tass_ussr

"По сравнению с Трампом актер комедийного жанра Зеленский просто отдыхает", – отреагировали на мемы в соцсетях.

Возвращаясь к встрече Трампа и его соперницы по Нобелевской премии, в столице Норвегии осудили передачу медали премии мира лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо президенту США. Нобелевский комитет заявил, что передаренная Трампу медаль не будет засчитываться.

16 января в комитете напомнили, что после объявления премии ее нельзя отменить или передать другому лицу.

"Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира – нет", – подчеркнули в заявлении.

Многие также отметили в соцсетях, что Трамп задумал похищение Мадуро, чтобы завладеть Нобелевской медалью Мачадо.

Сам процесс похищения президента Венесуэлы сравнили с фильмом "Пираты Карибского моря".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Полина Лурье, которая купила скандальную квартиру у Ларисы Долиной, прервала молчание
18:36, 13 декабря 2025
Полина Лурье, которая купила скандальную квартиру у Ларисы Долиной, прервала молчание
Лурье не смогла принять скандальную квартиру Ларисы Долиной из-за ее отъезда из России
19:11, 09 января 2026
Лурье не смогла принять скандальную квартиру Ларисы Долиной из-за ее отъезда из России
На фоне масштабного хейта Лариса Долина пообещала вернуть деньги Лурье
00:43, 06 декабря 2025
На фоне масштабного хейта Лариса Долина пообещала вернуть деньги Лурье
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: