Лариса Долина "отдала Трампу" ключи от квартиры Полины Лурье

В соцсетях стало популярным ИИ-видео, в котором российская исполнительница Лариса Долина вручает президенту США ключи от скандальной квартиры Полины Лурье, сообщает Zakon.kz.

Мемы мгновенно заполонили соцсети после того, как Мария Корина Мачадо подарила Дональду Трампу свою Нобелевскую медаль. Тогда Белый дом скромно поделился одной-единственной фотографией этого момента.

Фото: whitehouse

Соцсети не заставили себя долго ждать и выдали множество сгенерированных ИИ фото и видео, где знаменитости и обычные люди якобы передают ему свои награды. Хитом стало видео, в котором Трампу вручили ключи от квартиры Ларисы Долиной.

Трамп назвал благородным жестом передачу ему Ларисой Долиной ключей от квартиры Полины Лурье. pic.twitter.com/XtyviotORi — ARTAN (@Echt_Oberst) January 18, 2026

Кроме того, в мемах появились совершенно разные персонажи и неожиданные подарки.

"Леонид Брежнев передает Дональду Трампу свою Ленинскую премию за книгу "Малая земля", – так подписали мем с Брежневым.

Фото: Х/dmisha_official

Не оставили в стороне и вымышленных ранее персонажей.

"Гена Букин отдает Трампу кубок за победу в школьном футбольном турнире "Кожаный мяч", а также обещает переписать на него свой хет-трик в финале", – выдал очередной пользователь Х.

Фото: Х/ilya_shepelin

Досталось и героям зарубежных фильмов.

Donald Trump accepts the gift of the Tri-Wizard Cup from Harry Potter. pic.twitter.com/5kNV6cqgTI — Roger Matthews (@rogerpounamu) January 18, 2026

Особенно всем стало жаль девочку, готовую заплакать из-за отобранного у нее "диплома лучшей снежинки" с детского утренника.

Фото: Х/tass_ussr

"По сравнению с Трампом актер комедийного жанра Зеленский просто отдыхает", – отреагировали на мемы в соцсетях.

Возвращаясь к встрече Трампа и его соперницы по Нобелевской премии, в столице Норвегии осудили передачу медали премии мира лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо президенту США. Нобелевский комитет заявил, что передаренная Трампу медаль не будет засчитываться.

16 января в комитете напомнили, что после объявления премии ее нельзя отменить или передать другому лицу.

"Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира – нет", – подчеркнули в заявлении.

Многие также отметили в соцсетях, что Трамп задумал похищение Мадуро, чтобы завладеть Нобелевской медалью Мачадо.

Сам процесс похищения президента Венесуэлы сравнили с фильмом "Пираты Карибского моря".