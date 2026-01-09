#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию

эстрадная певица Лариса Долина, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 11:22 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Известная российская эстрадная певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках (район в Москве), которую у нее за 112 млн рублей купила предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 8 января 2026 года, РИА Новости рассказала адвокат покупательницы Светлана Свириденко:

"Долина освободила квартиру".

По словам адвоката Лурье, 70-летняя народная артистка РФ пока не передала жилплощадь.

"В ближайшее время запланирована встреча с продавцом (его представителем) для передачи квартиры", – добавила Светлана Свириденко.

Как пишет Telegram-канал Shot, сторона Полины Лурье пригласила артистку и ее представителей 9 января на передачу ключей.

"По словам адвоката новой хозяйки квартиры, пока неясно, состоится ли встреча, а сама Долина, как уверяет защитница Лурье, находится за пределами РФ. Свои вещи новая хозяйка до сих пор не завезла", – говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что в последние три дня возле дома Лурье – тишина. Грузовых машин и работников, выносящих вещи певицы, больше не наблюдается. В последний раз их там видели 5 января, когда пожитки Ларисы Долиной увозили сразу на трех грузовых машинах.

16 декабря 2025 года Верховный суд России встал на сторону Полины Лурье. Он отменил решения судов трех инстанций по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках.

Скандальная квартира Долиной: адвокат Лурье расплакалась после решения Верховного суда

25 декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Дело Долиной: суд отказался взыскивать миллионы с одного из участников

5 января 2026 года стало известно, что Лариса Долина вновь отсрочила передачу ключей новой хозяйке, сославшись на оставшиеся в доме вещи. По просьбе звезды переезд был отложен на 9 января.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
