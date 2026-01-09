В честь Гарика Харламова "назвали" улицу в Кызылорде: реакция юмориста

В соцсетях завирусился шуточный ролик, оформленный в формате серьезного новостного сюжета, в котором утверждалось, что в Кызылорде одну из улиц якобы назвали в честь юмориста Гарика Харламова, сообщает Zakon.kz.

Видео выглядело настолько убедительно, что многие пользователи сначала приняли его за реальную новость.

В "репортаже" с характерной подачей и интонацией новостных программ рассказывалось о решении местных властей, что и стало причиной бурного обсуждения в соцсетях.

На ролик отреагировал и сам Гарик Харламов. В своем Telegram-канале он написал, что ему приятно.

"Думаю, я не достоин столь щедрой награды. Назовите лучше улицу в честь сборной Астаны! Я поржал, спасибо, казахи", – написал он.

