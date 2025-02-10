#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Культура и шоу-бизнес

Молодую жену Гарика Харламова заподозрили в беременности

Молодую жену Гарика Харламова заподозрили в беременности, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 19:32 Фото: Instagram/katerinakovalchyk
31-летняя российская актриса Катерина Ковальчук разместила новые снимки с фотосессии. Комментаторы не долго думая стали подозревать третью жену юмориста Гарика Харламова в беременности, сообщает Zakon.kz.

Актриса сериала "Крепостная" предстала перед зрителями в черно-белом платье. На некоторых кадрах она стоит, приложив руку к животу. Эти фото и вызвали различные подозрения и обсуждения.

Среди комплиментов и слов восхищения следуют следующие отзывы:

  • Подумал беременная, хотел поздравить.
  • Вижу Катеньку беременной.
  • 100 процентов беременная, просто пока не видно.

Актеры стали встречать в 2021 году. Их роман начался во время съемок телесериала "Гусар". Пара скромно поженилась 6 июня 2024 года. 7 августа состоялась пышная свадьба в кругу близких друзей и родных.

Впрочем, эпатажем в паре славится больше креативный продюсер телепроекта Comedy Club.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 19:32
Голодные собаки Гарика Харламова рассмешили пользователей Сети
, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 19:32

Не так давно Харламов удивил подписчиков, опубликовав изображения, на которых он предстал в женском облике. Для этого артист воспользовался нейросетью, которая изменила его внешность.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Танцующие Беркут и Аиша очаровали своих поклонников
Культура и шоу-бизнес
17:31, Сегодня
Танцующие Беркут и Аиша очаровали своих поклонников
Дуэт Димаша Кудайбергена с мировой звездой сорвал овации
Культура и шоу-бизнес
16:02, Сегодня
Дуэт Димаша Кудайбергена с мировой звездой сорвал овации
В семье бывшего супруга Ксении Бородиной объявили о пополнении
Культура и шоу-бизнес
15:18, Сегодня
В семье бывшего супруга Ксении Бородиной объявили о пополнении
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: