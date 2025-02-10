Молодую жену Гарика Харламова заподозрили в беременности
Фото: Instagram/katerinakovalchyk
31-летняя российская актриса Катерина Ковальчук разместила новые снимки с фотосессии. Комментаторы не долго думая стали подозревать третью жену юмориста Гарика Харламова в беременности, сообщает Zakon.kz.
Актриса сериала "Крепостная" предстала перед зрителями в черно-белом платье. На некоторых кадрах она стоит, приложив руку к животу. Эти фото и вызвали различные подозрения и обсуждения.
Среди комплиментов и слов восхищения следуют следующие отзывы:
- Подумал беременная, хотел поздравить.
- Вижу Катеньку беременной.
- 100 процентов беременная, просто пока не видно.
Актеры стали встречать в 2021 году. Их роман начался во время съемок телесериала "Гусар". Пара скромно поженилась 6 июня 2024 года. 7 августа состоялась пышная свадьба в кругу близких друзей и родных.
Впрочем, эпатажем в паре славится больше креативный продюсер телепроекта Comedy Club.
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