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Культура и шоу-бизнес

Старший сын Михаила Ефремова прокомментировал освобождение отца

Старший сын Михаила Ефремова прокомментировал освобождение отца, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 09:34 Фото: Instagram/efremovefremov
Российский актер театра, кино и озвучивания Никита Ефремов высказался об условно-досрочном освобождении отца – заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, сообщает Zakon.kz.

Накануне стало известно, что 61-летний актер выходит на свободу. Такое решение принял суд. Обвинение, прокуратура, адвокат и колония не возражали против применения к Михаилу Ефремову условно-досрочного освобождения.

"Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб", – написал 36-летний Никита 24 марта 2025 года.

Старший сын Ефремова вновь выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер, будучи пьяным, выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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