Сын Дэвида и Виктории Бекхэмов после свадьбы решил общаться с родителями только через адвоката

Старший сын бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма Бруклин ввел жесткие правила общения с семьей, сообщает Zakon.kz.

По данным The Sun, он потребовал, чтобы любые контакты с родителями осуществлялись исключительно через адвокатов.

Сообщается, что Бруклин запретил родителям напрямую связываться с ним и упоминать его в социальных сетях, настаивая на полной конфиденциальности. Ситуация обострилась после того, как Виктория Бекхэм поставила лайк публикации сына с рецептом блюда. После этого Бруклин якобы заблокировал родителей и братьев в соцсетях.

Источники утверждают, что родители оказались шокированы и подавлены произошедшим. Отмечается также, что Бруклин проигнорировал дни рождения родителей, перестал упоминать братьев и сестру в соцсетях и провел свадебную церемонию без участия родственников.

Британские таблоиды связывают конфликт в семье с влиянием супруги Бруклина – Николы Пельтц.

