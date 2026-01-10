Сын Дэвида и Виктории Бекхэмов после свадьбы решил общаться с родителями только через адвоката
По данным The Sun, он потребовал, чтобы любые контакты с родителями осуществлялись исключительно через адвокатов.
Сообщается, что Бруклин запретил родителям напрямую связываться с ним и упоминать его в социальных сетях, настаивая на полной конфиденциальности. Ситуация обострилась после того, как Виктория Бекхэм поставила лайк публикации сына с рецептом блюда. После этого Бруклин якобы заблокировал родителей и братьев в соцсетях.
Источники утверждают, что родители оказались шокированы и подавлены произошедшим. Отмечается также, что Бруклин проигнорировал дни рождения родителей, перестал упоминать братьев и сестру в соцсетях и провел свадебную церемонию без участия родственников.
Британские таблоиды связывают конфликт в семье с влиянием супруги Бруклина – Николы Пельтц.
