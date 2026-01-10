#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

Благодарю судьбу за знакомство: Игорь Крутой нежно обратился к Ларе Фабиан

Игорь Крутой, Лара Фабиан, день рождения, обращение , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 20:00 Фото: wikimedia/Okras
Известный российский композитор Игорь Крутой нежно поздравил певицу Лару Фабиан с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он посвятил артистке пост.

"Дорогая Ларочка! Дорогая Мадемуазель Живаго! С каждым прожитым годом я все больше благодарю судьбу за то, что однажды, много лет назад, мы познакомились и смогли создать вместе песни, которые стали любимы многими людьми. С Новым Годом твоей жизни! Дай Бог тебе счастья, любви, радости и самое главное, продолжай радовать миллионы людей своим потрясающим голосом! Твой поклонник, сочиняющий для тебя песни И. Крутой", – написал композитор.

Ранее Игорь Крутой показал свою 91-летнюю маму, которая растопила сердца поклонников маэстро.

Айсулу Омарова
