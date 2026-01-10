Брось Николаева и верни его Королёвой: Проскурякова рассказала, как ее просят уступить мужа

Российский композитор и певец Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова вместе уже 15 лет, однако часть поклонников композитора до сих пор не принимает его нынешний брак, сообщает Zakon.kz.

По словам супруги музыканта, ей регулярно пишут люди, которые мечтают о воссоединении Николаева с его бывшей женой Наташей Королевой и считают, что именно она мешает этому, пишет Starhit.

Юлия признается, что понимает подобную реакцию, но некоторые комментарии все равно вызывают у нее недоумение.

"Меня не было, была пара Наташа – Игорь. И, наверное, справедливо, что люди на меня так реагировали. Другой вопрос, когда пишут, что мне надо Игоря бросить, чтобы он воссоединился с Наташей. Это немножко удивляет", – отметила Проскурякова.

Со временем она научилась относиться к подобным сообщениям с юмором и даже отвечать недоброжелателям.

"Во-первых, мне это кажется забавным. Я иногда как-то отшучиваюсь, в соцсетях пишу: "А что делать с ребенком? Куда нам его деть?", – рассказала она.

Николаев и Проскурякова воспитывают дочь Веронику. При этом Юлия подчеркивает, что с Наташей Королевой у нее нет конфликтов и в прошлые отношения композитора она не вмешивалась.

"Когда я появилась в жизни Игоря, Сергей с Наташей уже были женаты. Их сыну, по-моему, уже лет шесть или семь было. Просто для журналистов выгодны эти сравнения. Они, видимо, подогревают этим интерес, люди реагируют", – объяснила она.

Проскурякову также удивляет, что основная волна хейта направлена именно на нее.

"Особенно чувствительные люди, у которых это время связано молодостью, они почему-то приходят на мою страницу в соцсетях. Но я то ведь здесь ни при чем! Можно прийти на страницу Игоря или Наташи и это написать. Там, пожалуйста, ностальгируйте", – возмутилась Юлия.

Также она откровенно рассказала и о начале отношений с Николаевым. По ее словам, первые годы совместной жизни были непростыми.





"Мы ругались, мы расходились. В такие моменты тебе кажется, что все эти конфликты не закончатся, что все ужасно, и это навсегда. Испытывала какие-то такие эмоции. Я же никогда ни с кем не жила, а тут мужчина приводит в свой дом. У меня это первые серьезные отношения. И, конечно, у нас были стычки", – призналась Проскурякова.

Она также вспомнила, что общественность с недоверием относилась к их союзу из-за разницы в возрасте в 23 года. Особенно болезненно Юлия воспринимала сомнения со стороны самого Николаева.

