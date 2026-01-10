Брось Николаева и верни его Королёвой: Проскурякова рассказала, как ее просят уступить мужа
По словам супруги музыканта, ей регулярно пишут люди, которые мечтают о воссоединении Николаева с его бывшей женой Наташей Королевой и считают, что именно она мешает этому, пишет Starhit.
Юлия признается, что понимает подобную реакцию, но некоторые комментарии все равно вызывают у нее недоумение.
"Меня не было, была пара Наташа – Игорь. И, наверное, справедливо, что люди на меня так реагировали. Другой вопрос, когда пишут, что мне надо Игоря бросить, чтобы он воссоединился с Наташей. Это немножко удивляет", – отметила Проскурякова.
Со временем она научилась относиться к подобным сообщениям с юмором и даже отвечать недоброжелателям.
"Во-первых, мне это кажется забавным. Я иногда как-то отшучиваюсь, в соцсетях пишу: "А что делать с ребенком? Куда нам его деть?", – рассказала она.
Николаев и Проскурякова воспитывают дочь Веронику. При этом Юлия подчеркивает, что с Наташей Королевой у нее нет конфликтов и в прошлые отношения композитора она не вмешивалась.
"Когда я появилась в жизни Игоря, Сергей с Наташей уже были женаты. Их сыну, по-моему, уже лет шесть или семь было. Просто для журналистов выгодны эти сравнения. Они, видимо, подогревают этим интерес, люди реагируют", – объяснила она.
Проскурякову также удивляет, что основная волна хейта направлена именно на нее.
"Особенно чувствительные люди, у которых это время связано молодостью, они почему-то приходят на мою страницу в соцсетях. Но я то ведь здесь ни при чем! Можно прийти на страницу Игоря или Наташи и это написать. Там, пожалуйста, ностальгируйте", – возмутилась Юлия.
Также она откровенно рассказала и о начале отношений с Николаевым. По ее словам, первые годы совместной жизни были непростыми.
"Мы ругались, мы расходились. В такие моменты тебе кажется, что все эти конфликты не закончатся, что все ужасно, и это навсегда. Испытывала какие-то такие эмоции. Я же никогда ни с кем не жила, а тут мужчина приводит в свой дом. У меня это первые серьезные отношения. И, конечно, у нас были стычки", – призналась Проскурякова.
Она также вспомнила, что общественность с недоверием относилась к их союзу из-за разницы в возрасте в 23 года. Особенно болезненно Юлия воспринимала сомнения со стороны самого Николаева.
