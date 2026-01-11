Известного казахстанского блогера-миллионника объявили в розыск
Фото: Instagram/qais_arr
Казахстанского блогера Кайсара Камзу объявили в розыск на территории страны, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным портала правовой статистики, инициатором розыска выступает Агентство по финансовому мониторингу. Розыскное дело зарегистрировано в Астане.
Фото: Zakon.kz
Камза известен в соцсетях своими "кора-пати" – трэш-вечеринками, а также видеороликами, снятыми за границей. В Instagram на блогера подписаны 2,4 млн человек. Кроме того, блогер проводил розыгрыши среди подписчиков и размещал рекламу онлайн-казино в своем Instagram.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Из Турции возвращена в Казахстан подозреваемая в мошенничестве под предлогом приобретения ювелирных изделий.
