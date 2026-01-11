#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Известного казахстанского блогера-миллионника объявили в розыск

Кайсар Камза, блогер, розыск , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 19:28 Фото: Instagram/qais_arr
Казахстанского блогера Кайсара Камзу объявили в розыск на территории страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала правовой статистики, инициатором розыска выступает Агентство по финансовому мониторингу. Розыскное дело зарегистрировано в Астане.

Фото: Zakon.kz

Камза известен в соцсетях своими "кора-пати" – трэш-вечеринками, а также видеороликами, снятыми за границей. В Instagram на блогера подписаны 2,4 млн человек. Кроме того, блогер проводил розыгрыши среди подписчиков и размещал рекламу онлайн-казино в своем Instagram.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Из Турции возвращена в Казахстан подозреваемая в мошенничестве под предлогом приобретения ювелирных изделий.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
