Известного казахстанского блогера-миллионника объявили в розыск

Казахстанского блогера Кайсара Камзу объявили в розыск на территории страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала правовой статистики, инициатором розыска выступает Агентство по финансовому мониторингу. Розыскное дело зарегистрировано в Астане.

Фото: Zakon.kz

Камза известен в соцсетях своими "кора-пати" – трэш-вечеринками, а также видеороликами, снятыми за границей. В Instagram на блогера подписаны 2,4 млн человек. Кроме того, блогер проводил розыгрыши среди подписчиков и размещал рекламу онлайн-казино в своем Instagram.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Из Турции возвращена в Казахстан подозреваемая в мошенничестве под предлогом приобретения ювелирных изделий.