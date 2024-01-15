Скандально известного жителя Павлодарской области объявили в розыск

Жителя Павлодарской области Сергея Брикульского, известного своими скандальными высказываниями в поддержку России в конфликте с Украиной, объявили в розыск, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из портала органов правовой статистики и специальных учетов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.

Фото: qamqor.gov.kz

Известно, что Сергей Брикульский родился 5 июля 1975 года, является жителем Павлодарской области, в розыске находится два дня. Розыскное дело в отношении него от 13 января 2024 года зарегистрировано в Павлодарской области. Инициатором является суд, органом, ведущим розыск, – Отдел полиции Актогайского района.

Отметим, что Сергей Брикульский позиционировал себя, как лидер незарегистрированного в РК "Общенационального патриотического федеративного движения России" (ОПФДР), и делал громкие заявления.

К примеру, в апреле 2022 года в соцсетях распространили видео с участием Сергея Брикульского (он был в "военной" форме незарегистрированной в РК партии ОПФДР), который высказался "за поддержку спецоперации (России в Украине. – Прим. ред.)" Его заявление вызвало шквал негодования. Позднее Сергей Брикульский извинился за свои высказывания и заявил, что является этническим украинцем, и что он "против войны и всяких боевых действий". Он также пообещал, что больше не будет носить форму неустановленного образца, не будет говорить ни про какие партии, которые не зарегистрированы на территории РК.

Позднее стало известно, что в отношении Сергея Брикульского заведено уголовное дело, которое в декабре 2023 года было отправлено в суд.

"Принять к своему производству уголовное дело по обвинению Брикульского Сергея Александровича в совершении преступления, предусмотренного ст. 174 ч. 2 ("Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". – Прим. ред.) УК РК", – говорится в постановлении суда №2 Павлодара, подписанном судьей Габитом Ахметовым.

Главное судебное разбирательство было назначено на 14 декабря, и проходить оно должно было в открытом судебном заседании. Но, как следует из другого постановления суда №2 Павлодара, Сергей Брикульский на судебное заседание не явился. 26 декабря он был объявлен в розыск.

"Объявить в розыск подсудимого Брикульского Сергея Александровича. Избрать в отношении Брикульского Сергея Александровича меру пресечения в виде содержания под стражей. Исполнение настоящего постановления поручить ОП Актогайского района Департамента полиции Павлодарской области. Производство по уголовному делу... в отношении Брикульского Сергея Александровича приостановить в связи с его розыском, уголовное дело направить прокурору Павлодарской области", – говорится в постановлении суда №2 Павлодара.

8 января 2024 года в соцсетях появилось видео с Сергеем Брикульским, который сообщил, что покинул Казахстан, и находится в России.

По словам беглеца, он собирается на специальную военную операцию в Украине. Сергей Брикульский также заявил, что не собирается "соблюдать законы преступного, фашистского режима", и что хочет жить "по закону Российской Федерации, потом – по законам Российской Империи".

В соответствии с ч. 2 ст. 174 "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" УК РК, Сергею Брикульскому грозит лишение свободы на срок от пяти до 10-ти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Материал по теме Карагандинца задержали за призыв убивать русских в Казахстане

29 ноября 2023 года сообщалось, что казахстанцу, вступившему в частную военную компанию "Вагнер", вынесли приговор в Караганде. Подробности по ссылке.