Казахстанский блогер-миллионник отреагировал на новость о своем розыске

Казахстанский блогер Кайсар Камза 11 января отреагировал на появившуюся информацию о его розыске, сообщает Zakon.kz.

В своих Stories в Instagram он опубликовал фото за накрытым столом, сопроводив публикацию короткой подписью "все нормально". Каких-либо комментариев по поводу розыска или возможных причин внимания со стороны правоохранительных органов блогер не дал.

Фото: Instagram/qais_arr

Ранее сообщалось, что инициатором розыска Кайсара Камзы выступает Агентство по финансовому мониторингу, а дело зарегистрировано в Астане.