Культура и шоу-бизнес

Казахстанский блогер-миллионник отреагировал на новость о своем розыске

Кайсар Камза, розыск, реакция, АФМ , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 22:21 Фото: Instagram/qais_arr
Казахстанский блогер Кайсар Камза 11 января отреагировал на появившуюся информацию о его розыске, сообщает Zakon.kz.

В своих Stories в Instagram он опубликовал фото за накрытым столом, сопроводив публикацию короткой подписью "все нормально". Каких-либо комментариев по поводу розыска или возможных причин внимания со стороны правоохранительных органов блогер не дал.

Фото: Instagram/qais_arr

Ранее сообщалось, что инициатором розыска Кайсара Камзы выступает Агентство по финансовому мониторингу, а дело зарегистрировано в Астане.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Известного казахстанского блогера-миллионника объявили в розыск
19:28, Сегодня
Известного казахстанского блогера-миллионника объявили в розыск
Известная журналистка Дана Орманбаева объявлена в международный розыск
15:54, 25 января 2025
Известная журналистка Дана Орманбаева объявлена в международный розыск
В российской компании отреагировали на розыск Михаила Сутягинского в Казахстане
16:38, 14 февраля 2024
В российской компании отреагировали на розыск Михаила Сутягинского в Казахстане
