События

Сбежала со 130 миллионами: Турция выдала казахстанку

казахстанка, экстрадированная из Турции, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 09:49 Фото: Telegram/GenPr
Из Турции возвращена подозреваемая в мошенничестве под предлогом приобретения ювелирных изделий. Об этом сегодня, 9 января 2026 года, заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенной информации, казахстанка, разыскиваемая за неоднократное мошенничество, возвращена из Турецкой Республики Генпрокуратурой и НЦБ Интерпола МВД РК при содействии МИД РК.

"Подозреваемая в 2024 году в Кызылорде, обещая потерпевшим приобрести ювелирные изделия по заниженной цене, обманным путем завладела их денежными средствами. В результате ее преступных действий пострадали 8 человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму около 130 млн тенге. После совершения преступлений фигурантка скрылась за пределами страны и была объявлена в международный розыск".Пресс-служба ГП РК

В ходе розыскных мероприятий она была задержана на территории Турции.

"В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор".Пресс-служба ГП РК

В надзорном органе отметили, что за совершение инкриминируемых преступлений ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

5 января 2026 года в Генпрокуратуре сообщили, что Россия выдала Казахстану беглого мошенника.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
