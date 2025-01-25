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Общество

Известная журналистка Дана Орманбаева объявлена в международный розыск

Известная журналистка Дана Орманбаева объявлена в международный розыск, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 15:54 Фото: Instagram/danapartner_
Сегодня, 25 января 2025 года, в социальных сетях появилась информация, что казахстанского продюсера, общественного деятеля, журналиста и писателя Дану Орманбаеву объявили в международный розыск. В Департаменте полиции Алматы информацию подтвердили, сообщает Zakon.kz.

В ДП южной столицы отметили, что следственным управлением в отношении Орманбаевой "по факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело".

"Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей". Вместе с тем подозреваемая объявлена в международный розыск".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Живущая в Дубае Орманбаева отреагировала на известие о международном розыске.

"Спасибо, друзья, что вы так мгновенно отреагировали на новость о моем розыске, спасибо за ваши сообщения и поддержку, за ваши звонки", – написала Дана в Instagram.

Ранее с Орманбаевой судилась продюсер Баян Алагузова, которая 4 декабря 2024 года поставила точку в судебной тяжбе с журналисткой.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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