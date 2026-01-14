#Казахстан в сравнении
События

182 тысячи долларов под арестом: АФМ раскрыло новые детали международного розыска блогера-миллионника

Кайсар Камза, блогер из Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 09:07 Фото: Instagram/qais_arr
Агентство по финансовому мониторингу (AФМ) объявило в международный розыск известного блогера из Казахстана Кайсара Камзу, сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства, судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей".

Его подозревают в пособничестве в незаконной игорной деятельности.

Известно, что на протяжении 5 лет подозреваемый вел активную блогерскую деятельность в Instagram под наименованием qais_arr (2,4 млн подписчиков), а также администрировал закрытый канал "Қора энтертейнмэнт" в Telegram (368 тысяч).

Также сказано, что, используя личные аккаунты в социальных сетях, Кайсар Камза систематически размещал видеоматериалы и публикации, содержащие прямые ссылки, графические элементы и призывы к регистрации и участию в азартных играх на сайте Pinco для граждан Казахстана. Дополнительно под видеороликами размещался его персональный промокод, предоставляющий пользователям бонусы.

"Таким образом, Кайсар Камза осуществлял рекламу онлайн-платформы, направленную на привлечение граждан к участию в азартных играх, что позволяло ему получать доход в виде вознаграждений, бонусов либо процентных отчислений от игровой платформы".Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, для сокрытия незаконных доходов подозреваемый использовал криптокошелек, на который от организаторов интернет-казино Pinco поступали платежи.

"С санкции суда на криптоактивы – 182 736,741 USDT – наложен арест".Пресс-служба АФМ РК

В заключительной части АФМ обращается к тем, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица.

Просим сообщить по следующим номерам: + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть, Call-center: 1458.

11 января 2026 года стало известно, что казахстанского блогера Кайсара Камзу объявили в розыск на территории страны. Инициатором розыска выступает Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ), а розыскное дело зарегистрировано в Астане.

"Кому я переступил дорогу?": известный блогер, объявленный в розыск в Казахстане, опубликовал видеообращение

Позднее блогер-миллионник отреагировал на новость о своем розыске, опубликовав в Stories фото за накрытым столом, которое коротко подписал: "Все нормально".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
