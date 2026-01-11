Турсен Алагузов создал свой аккаунт для подписчиков 40+

Казахстанский предприниматель Турсен Алагузов рассказал о концепции своего нового Instagram-аккаунта, который он создал специально для аудитории 40+, сообщает Zakon.kz.

Таким образом он решил разрушить устоявшиеся стереотипы о возрасте и внешнем виде и показать, что стиль не имеет возрастных ограничений.

Супруг Баян Алагузовой объяснил, что идея аккаунта родилась из желания вдохновить людей быть смелее и индивидуальнее.

"Почему я это придумал? Это же моя идея. Показать именно людям, которым 40+, что есть другая мода. Не обязательно выглядеть как все", – сказал Алагузов.

Он считает, что стиль – это не просто одежда, а отражение внутреннего состояния человека, его ума и желания жить ярко. Когда человек красиво и стильно одевается, он чувствует себя по-другому.

Турсен Алагузов добавил, что многие люди годами живут с оглядкой на мнение окружающих, отказывая себе в самовыражении.

В качестве примера Турсен показал яркую деталь гардероба – красные брюки, которые человек хочет надеть, но не решается.

