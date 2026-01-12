Лариса Долина устроила элитный отпуск в ОАЭ

Пока Полина Лурье ожидает возможности въехать в квартиру, купленную полтора года назад, российская певица Лариса Долина с размахом отдыхает в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет StarHit, Ларису Александровну вместе с дочерью и внучкой заметили в Абу-Даби. Сейчас звезда пребывает на острове Саддият в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Номер здесь стоит от 300 тысяч до миллиона рублей в сутки.

Для гостей доступны бассейны, спа-процедуры, массажи, тренажерный зал, теннисные корты и вечеринки с диджеями. Но сама Лариса Александровна отдыхает без работы с микрофоном. Рацион отдыхающей также впечатляет: морепродукты, японская и итальянская кухня.

Сама исполнительница в этот раз кадрами из отпуска в соцсетях не делится. Знаменитость вместе с семьей засняли другие постояльцы отеля. Вероятно, отдых звезды продлится еще более недели.

На фоне этого Полина Лурье все еще не может въехать в свою квартиру.

9 января Долина не передала ключи от квартиры законной владелице. Не исключено, что уже в ближайшие дни Ларису Александровну выселят из квартиры в принудительном порядке.