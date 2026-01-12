#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
509.94
593.88
6.43
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина устроила элитный отпуск в ОАЭ

Российская певица Лариса Долина , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 08:55 Фото: ВКонтакте/Лариса Долина
Пока Полина Лурье ожидает возможности въехать в квартиру, купленную полтора года назад, российская певица Лариса Долина с размахом отдыхает в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет StarHit, Ларису Александровну вместе с дочерью и внучкой заметили в Абу-Даби. Сейчас звезда пребывает на острове Саддият в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Номер здесь стоит от 300 тысяч до миллиона рублей в сутки.

Для гостей доступны бассейны, спа-процедуры, массажи, тренажерный зал, теннисные корты и вечеринки с диджеями. Но сама Лариса Александровна отдыхает без работы с микрофоном. Рацион отдыхающей также впечатляет: морепродукты, японская и итальянская кухня.

Сама исполнительница в этот раз кадрами из отпуска в соцсетях не делится. Знаменитость вместе с семьей засняли другие постояльцы отеля. Вероятно, отдых звезды продлится еще более недели.

На фоне этого Полина Лурье все еще не может въехать в свою квартиру.

9 января Долина не передала ключи от квартиры законной владелице. Не исключено, что уже в ближайшие дни Ларису Александровну выселят из квартиры в принудительном порядке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Лурье не смогла принять скандальную квартиру Ларисы Долиной из-за ее отъезда из России
19:11, 09 января 2026
Лурье не смогла принять скандальную квартиру Ларисы Долиной из-за ее отъезда из России
На фоне масштабного хейта Лариса Долина пообещала вернуть деньги Лурье
00:43, 06 декабря 2025
На фоне масштабного хейта Лариса Долина пообещала вернуть деньги Лурье
Полина Лурье, которая купила скандальную квартиру у Ларисы Долиной, прервала молчание
18:36, 13 декабря 2025
Полина Лурье, которая купила скандальную квартиру у Ларисы Долиной, прервала молчание
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: