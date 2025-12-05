На фоне масштабного хейта Лариса Долина пообещала вернуть деньги Лурье

Известная певица Лариса Долина на фоне крупного скандала пообещала вернуть деньги покупательнице своей квартиры Полине Лурье, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

"Для меня самое важное – сохранить честь, достоинство и восстановить справедливость. Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Вы пострадавшая так же, как и я. Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное, и я говорю сейчас, что я эти деньги верну в полном объеме", – сообщила артистка.

Между тем, Лурье ситуацию не прокомментировала.

Мы уже сообщали, что в ноябре 2025 года суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. Это вызвало общественный резонанс, который уже прозвали в СМИ "эффектом Долиной". Ряд звезд встали на сторону народной артистки России, а некоторые, наоборот, выступили с критикой в ее адрес. Между тем в Государственной думе рассматривают возможность награждения Долиной за вклад в борьбу с мошенничеством в сфере недвижимости.

