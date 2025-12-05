#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

На фоне масштабного хейта Лариса Долина пообещала вернуть деньги Лурье

Лариса Долина пообещала вернуть деньги покупательнице своей квартиры, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 00:43 Фото: ВКонтакте/Лариса Долина
Известная певица Лариса Долина на фоне крупного скандала пообещала вернуть деньги покупательнице своей квартиры Полине Лурье, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

"Для меня самое важное – сохранить честь, достоинство и восстановить справедливость. Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Вы пострадавшая так же, как и я. Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное, и я говорю сейчас, что я эти деньги верну в полном объеме", – сообщила артистка.

Между тем, Лурье ситуацию не прокомментировала.

Мы уже сообщали, что в ноябре 2025 года суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. Это вызвало общественный резонанс, который уже прозвали в СМИ "эффектом Долиной". Ряд звезд встали на сторону народной артистки России, а некоторые, наоборот, выступили с критикой в ее адрес. Между тем в Государственной думе рассматривают возможность награждения Долиной за вклад в борьбу с мошенничеством в сфере недвижимости.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
