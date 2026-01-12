Казахстанский кинопродюсер рассказала о приключениях Майка Тайсона в Астане

Известный казахстанский продюсер и дистрибьютор Майра Карсакбаева вспомнила о приключениях знаменитого американца и ветерана мирового бокса Майка Тайсона в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Историей Майра Карсакбаева поделилась на Facebook. Она вспомнила старую историю, как с голливудским продюсером в 2010 году привозили Майка Тайсона на кинофестиваль Astana Action Film Festival.

"Переговоры вели через его жену Кики, с которой я общаюсь по сей день. Директором кинофестиваля был Тимур Бекмамбетов, и именно он попросил нас организовать участие Тайсона. Он прилетел с женой, дочкой, тещей и другом. В день приезда мы пошли в ресторан, где ему предложили кумыс – кобылье молоко. Кто-то сказал, что он очень полезен для мужчин и что в Казахстане даже у 70-летних стариков бывают годовалые дети. Тайсону эта идея понравилась, и он выпил почти литр кумыса. Я предупреждала, что к кумысу желудок нужно приучать постепенно, но он меня не послушал". Майра Карсакбаева

Фото: из личного архива Майры Карсакбаевой

По ее словам, после ресторана у группы намечалась поездка в Боровое, в этноаул, организованный акиматом Астаны. Дорога должна была занять около трех часов без остановок. Колонна состояла из 20-30 авто со звездами фестиваля, впереди и сзади их сопровождала полиция.

"Примерно через час после выезда Майк Тайсон позвонил мне и сказал, что ему срочно нужно в туалет – похоже, у него началось расстройство желудка. Я попросила его потерпеть, но подумала: как же он выдержит, если ехать еще два часа, вокруг степь, туалетов нет, а мы едем в плотном сопровождении полицейских. Через 15 минут он снова звонит и говорит, что больше терпеть не может. Я связалась с первой машиной, чтобы срочно найти выход. К нашему счастью, впереди оказался старый деревенский уличный туалет. Мы остановили всю колонну, и Тайсон смог в него сходить. Потом мы долго смеялись и шутили, что нужно написать на этом месте: "Здесь был Майк Тайсон". Майра Карсакбаева

Фото: из личного архива Майры Карсакбаевой

После Борового в Астану гости полетели на частном вертолете. В те дни проходил турнир по боксу, и Майк Тайсон возглавлял жюри.

"30 июня у Майка Тайсона был день рождения, и ему подарили 100 тыс. долларов. Он попросил меня организовать посещение детского дома для детей с аутизмом. Мы поехали туда – он играл с детьми как ребенок. У меня есть полное видео его визита. Там же он пожертвовал 50 тыс. долларов из своего подарка на день рождения. А после Тайсон посетил мечеть". Майра Карсакбаева

Майра Карсакбаева отметила, что Майк Тайсон – очень простой и добродушный человек.

