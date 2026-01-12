"Лишь часть правды": мама Нуртаса показала, с каким размахом встретила Абдукаримову и ее родителей
В честь возвращения старшего наследника с отдыха на Мальдивских островах Айдарбекова накрыла большой дастархан и пригласила в гости родителей невестки – актрисы Жулдыз Абдукаримовой.
Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
"Наши дети вернулись с отдыха на Мальдивах, и мы снова все вместе – радуемся, смеемся, делим этот счастливый момент. Когда все родные вместе и встречаются в мире и гармонии – это уже настоящее счастье. Улыбки, которые видят все, лишь часть правды. Остальное со временем покажет сама жизнь. Иногда жизнь испытывает нас тишиной без слов. Тому, кто понимает, этого достаточно…" – написала под публикацией родительница Кайрата Нуртаса.
Так как среди пользователей Казнета давно ходили слухи о разладе между Айдарбековой и Абдукаримовой, фолловеры продюсера были несказанно рады воссоединению знаменитой семьи: "Счастливая династия!"
- "Прекрасно! Я прослезилась".
- "Какое классное, теплое видео".
- "Вы поступили правильно, поздравляю".
- "Смотрю на это видео и радуюсь. Будьте здоровы".
- "Вы – мудрая женщина, будьте счастливы! Жизнь коротка, надо жить каждую минуту".
- "Если они вместе, мы радуемся. Наблюдая за ними по Instagram, они будто стали нашими родными".
- "Счастливая семья, пусть не сглазят... Все благодаря Гульзире, которая помогла достичь семье такого уровня".
- "Как прекрасно! Я желала, чтобы наступил этот момент. Гульзира, вы показали, какая вы умная женщина. Сильно люблю и Кайрата, и Жулдыз... Пусть Кайрат всегда будет вместе со своей семьей".
Материал по теме
Ранее мы писали, что Кайрат Нуртас умилил поклонников видео с дочкой под трек Jah Khalib.