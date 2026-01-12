"Лишь часть правды": мама Нуртаса показала, с каким размахом встретила Абдукаримову и ее родителей

Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова сегодня, 12 января 2026 года, порадовала своих подписчиков в Instagram теплым семейным видео. В нем мама народного любимца Кайрата Нуртаса показала, как встретила семью сына у себя дома в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В честь возвращения старшего наследника с отдыха на Мальдивских островах Айдарбекова накрыла большой дастархан и пригласила в гости родителей невестки – актрисы Жулдыз Абдукаримовой.

Фото: Instagram/gulziraaidarbekova

"Наши дети вернулись с отдыха на Мальдивах, и мы снова все вместе – радуемся, смеемся, делим этот счастливый момент. Когда все родные вместе и встречаются в мире и гармонии – это уже настоящее счастье. Улыбки, которые видят все, лишь часть правды. Остальное со временем покажет сама жизнь. Иногда жизнь испытывает нас тишиной без слов. Тому, кто понимает, этого достаточно…" – написала под публикацией родительница Кайрата Нуртаса.

Так как среди пользователей Казнета давно ходили слухи о разладе между Айдарбековой и Абдукаримовой, фолловеры продюсера были несказанно рады воссоединению знаменитой семьи: "Счастливая династия!"

"Прекрасно! Я прослезилась".

"Какое классное, теплое видео".

"Вы поступили правильно, поздравляю".

"Смотрю на это видео и радуюсь. Будьте здоровы".

"Вы – мудрая женщина, будьте счастливы! Жизнь коротка, надо жить каждую минуту".

"Если они вместе, мы радуемся. Наблюдая за ними по Instagram, они будто стали нашими родными".

"Счастливая семья, пусть не сглазят... Все благодаря Гульзире, которая помогла достичь семье такого уровня".

"Как прекрасно! Я желала, чтобы наступил этот момент. Гульзира, вы показали, какая вы умная женщина. Сильно люблю и Кайрата, и Жулдыз... Пусть Кайрат всегда будет вместе со своей семьей".

