#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Культура и шоу-бизнес

"Лишь часть правды": мама Нуртаса показала, с каким размахом встретила Абдукаримову и ее родителей

актриса Жулдыз Абдукаримова, певец Кайрат Нуртас, продюсер Гульзира Айдарбекова, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 11:18 Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова сегодня, 12 января 2026 года, порадовала своих подписчиков в Instagram теплым семейным видео. В нем мама народного любимца Кайрата Нуртаса показала, как встретила семью сына у себя дома в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В честь возвращения старшего наследника с отдыха на Мальдивских островах Айдарбекова накрыла большой дастархан и пригласила в гости родителей невестки – актрисы Жулдыз Абдукаримовой.

Фото: Instagram/gulziraaidarbekova

"Наши дети вернулись с отдыха на Мальдивах, и мы снова все вместе – радуемся, смеемся, делим этот счастливый момент. Когда все родные вместе и встречаются в мире и гармонии – это уже настоящее счастье. Улыбки, которые видят все, лишь часть правды. Остальное со временем покажет сама жизнь. Иногда жизнь испытывает нас тишиной без слов. Тому, кто понимает, этого достаточно…" – написала под публикацией родительница Кайрата Нуртаса.

Так как среди пользователей Казнета давно ходили слухи о разладе между Айдарбековой и Абдукаримовой, фолловеры продюсера были несказанно рады воссоединению знаменитой семьи: "Счастливая династия!"

  • "Прекрасно! Я прослезилась".
  • "Какое классное, теплое видео".
  • "Вы поступили правильно, поздравляю".
  • "Смотрю на это видео и радуюсь. Будьте здоровы".
  • "Вы – мудрая женщина, будьте счастливы! Жизнь коротка, надо жить каждую минуту".
  • "Если они вместе, мы радуемся. Наблюдая за ними по Instagram, они будто стали нашими родными".
  • "Счастливая семья, пусть не сглазят... Все благодаря Гульзире, которая помогла достичь семье такого уровня".
  • "Как прекрасно! Я желала, чтобы наступил этот момент. Гульзира, вы показали, какая вы умная женщина. Сильно люблю и Кайрата, и Жулдыз... Пусть Кайрат всегда будет вместе со своей семьей".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 11:18
"Что скажут родители?!": дочь Кайрата Нуртаса ответила хейтерам

Ранее мы писали, что Кайрат Нуртас умилил поклонников видео с дочкой под трек Jah Khalib.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Мама Кайрата Нуртаса показала, с кем встретила Новый год
16:11, 01 января 2024
Мама Кайрата Нуртаса показала, с кем встретила Новый год
Мама Кайрата Нуртаса анонсировала поездку сына в Китай
18:24, 06 февраля 2025
Мама Кайрата Нуртаса анонсировала поездку сына в Китай
Мама и невестка Кайрата Нуртаса показали, кто в доме хозяин
20:34, 19 ноября 2024
Мама и невестка Кайрата Нуртаса показали, кто в доме хозяин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: