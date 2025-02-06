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Культура и шоу-бизнес

Мама Кайрата Нуртаса анонсировала поездку сына в Китай

Мама Кайрата Нуртаса, Китай, поездка, анонс , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 18:24 Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова порадовала поклонников сына – известного певца Кайрата Нуртаса, живущих в Китае, сообщает Zakon.kz.

Накануне 56-летняя Айдарбекова опубликовала видео с концерта Кайрата из Китая, который состоялся в далеком 2013 году.

"Более 10 лет мы проводили концерты в 17 городах Китая... Каждый год растет спрос, там очень много наших соотечественников", – написала под публикацией в Instagram 5 февраля 2025 года мама Нуртаса.

По ее словам, на концерты Кайрата в Китае съезжались все местные жители, поэтому там яблоку негде было упасть.

"Мы получили приглашение на ближайшее время, за последние пять лет с нами связались много людей. Услышав от них, что народ очень соскучился, дали согласие (на концерт в Китае. – Прим. ред.). После Узбекистан, Кыргызстан, мы надеемся, что и ваши просьбы (провести концерт. – Прим. ред.) выполним", – сообщила Айдарбекова.

Затем она пожелала нашей стране спокойствия, казахстанскому народу – здравия.

"Мы вместе с вами! А какие города Казахстана ждут (концерта Кайрата. – Прим. ред.), напишите!" – обратилась мама Нуртаса к его поклонникам.

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Ранее мы писали, что подписчики восхитились женой Кайрата Нуртаса. Почему, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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