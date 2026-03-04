Мадина Садвакасова показала трогательное видео с 70-летней мамой, Розой Рымбаевой и Кайратом Нуртасом

Известная казахстанская певица Мадина Садвакасова порадовала своих поклонников новой публикацией в Instagram. В нем артистка показала трогательные кадры с 70-летней мамой, эстрадной певицей Розой Рымбаевой и исполнителем Кайратом Нуртасом, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик 46-летняя артистка опубликовала сегодня, 4 марта 2026 года.

"В Астане прошел концертный вечер "Жан Анам". В честь 20-летия проекта певцов пригласили не одних, а вместе с их мамами. Красная дорожка, места в первых рядах на концерте, букеты цветов, специальный дастархан после вечера, на плечи накинули шапаны, было сказано столько теплых слов", – написала Садвакасова под публикацией.

Она поблагодарила автора проекта Майру Ильясову за почет и уважение, оказанные матерям артистов.

Как отметила певица, специально для этого мероприятия известный дизайнер сшил для ее мамы платье, "чтобы она сияла, как звезда".

"Мама счастлива... Пусть жизнь наших любимых мам будет долгой", – подчеркнула Мадина.

Подписчики присоединились к словам Садвакасовой и завалили ее с мамой комплиментами:

"Очень красиво!"

"Ваша мама – красавица!"

"Мама... Песню слушала..."

"Как прекрасно, мама и дочь".

"Две красоточки! Была очень рада встрече!"

"Как прекрасно! Я завидую тем, у кого есть мамы".

"Рай под ногами матерей. Пусть жизнь наших мам будет долгой".

Не обошлось и без колкостей. Некоторые фолловеры написали, что на это мероприятие артистке нужно было взять с собой и мать супруга:

"В таких моментах свекровям обидно".

"Если бы еще и свекровь привела с собой, было бы прекрасно. Чисто мое мнение".

Но преданные поклонники ответили хейтерам, что у свекровей есть свои дети.

Ранее сообщалось, что новый имидж Мадины Садвакасовой вызвал неоднозначную реакцию.