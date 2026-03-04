#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.09
577.34
6.41
Культура и шоу-бизнес

Мадина Садвакасова показала трогательное видео с 70-летней мамой, Розой Рымбаевой и Кайратом Нуртасом

певица Мадина Садвакасова с мамой, певица Роза Рымбаева, певец Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 17:20 Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Известная казахстанская певица Мадина Садвакасова порадовала своих поклонников новой публикацией в Instagram. В нем артистка показала трогательные кадры с 70-летней мамой, эстрадной певицей Розой Рымбаевой и исполнителем Кайратом Нуртасом, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик 46-летняя артистка опубликовала сегодня, 4 марта 2026 года.

"В Астане прошел концертный вечер "Жан Анам". В честь 20-летия проекта певцов пригласили не одних, а вместе с их мамами. Красная дорожка, места в первых рядах на концерте, букеты цветов, специальный дастархан после вечера, на плечи накинули шапаны, было сказано столько теплых слов", – написала Садвакасова под публикацией.

Она поблагодарила автора проекта Майру Ильясову за почет и уважение, оказанные матерям артистов.

Как отметила певица, специально для этого мероприятия известный дизайнер сшил для ее мамы платье, "чтобы она сияла, как звезда".

"Мама счастлива... Пусть жизнь наших любимых мам будет долгой", – подчеркнула Мадина.

Подписчики присоединились к словам Садвакасовой и завалили ее с мамой комплиментами:

  • "Очень красиво!"
  • "Ваша мама – красавица!"
  • "Мама... Песню слушала..."
  • "Как прекрасно, мама и дочь".
  • "Две красоточки! Была очень рада встрече!"
  • "Как прекрасно! Я завидую тем, у кого есть мамы".
  • "Рай под ногами матерей. Пусть жизнь наших мам будет долгой".

Не обошлось и без колкостей. Некоторые фолловеры написали, что на это мероприятие артистке нужно было взять с собой и мать супруга:

  • "В таких моментах свекровям обидно".
  • "Если бы еще и свекровь привела с собой, было бы прекрасно. Чисто мое мнение".

Но преданные поклонники ответили хейтерам, что у свекровей есть свои дети.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 17:20
Мадина Садвакасова показала, с каким размахом отметила 70-летие мамы и кого из звезд пригласила

Ранее сообщалось, что новый имидж Мадины Садвакасовой вызвал неоднозначную реакцию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Родители Кайрата Нуртаса зажгли на юбилее мамы Мадины Садвакасовой
05:59, 07 октября 2025
Родители Кайрата Нуртаса зажгли на юбилее мамы Мадины Садвакасовой
67-летняя Роза Рымбаева восхитила поклонников архивным видео
14:33, 01 ноября 2024
67-летняя Роза Рымбаева восхитила поклонников архивным видео
Мадина Садвакасова предстала в "новых" образах и восхитила поклонников
09:33, 23 января 2025
Мадина Садвакасова предстала в "новых" образах и восхитила поклонников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В ATP сделали заявления после новости о дорогих билетах на вылет из ОАЭ
17:19, Сегодня
В ATP сделали заявления после новости о дорогих билетах на вылет из ОАЭ
Один гол решил исход матча клуба казахстанского миллиардера в Англии
16:39, Сегодня
Один гол решил исход матча клуба казахстанского миллиардера в Англии
Футбольный функционер из Молдовы "рулит" в КФФ и получает высокую зарплату - СМИ
16:20, Сегодня
Футбольный функционер из Молдовы "рулит" в КФФ и получает высокую зарплату - СМИ
Стало известно, почему японский полузащитник отличное подписание от "Иртыша"
16:00, Сегодня
Стало известно, почему японский полузащитник отличное подписание от "Иртыша"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: