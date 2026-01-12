#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Люблю и очень уважаю": Игорь Крутой обратился к Раймонду Паулсу в честь 90-летнего юбилея

композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 14:44 Фото: ВКонтакте/Игорь Крутой
Сегодня, 12 января 2026 года, легендарный советский и латвийский композитор, дирижер, пианист Раймонд Паулс отмечает личный праздник – день рождения. Народному артисту СССР исполняется 90 лет. В связи с этим к юбиляру обратился российский композитор Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 71-летний народный артист РФ опубликовал архивное видео с великим маэстро.

"Сегодня 90-летний юбилей празднует главный маэстро Советского Союза, народный артист СССР Раймонд Паулс, создавший огромное количество песен, до сих пор звучащих в душах и сердцах некогда большой и прекрасной страны… До сих пор каждое появление Раймонда на сцене – это событие, его искрометный юмор при невозмутимом лице – это радость для всех общающихся с ним людей… А как замечательно то, что 22 года назад мы с Раймондом создали конкурс-фестиваль "Новая волна", давший популярной музыке много новых имен и песен… Дорогой Раймонд, здоровья и радости вам, дай Бог отгулять и 100-летний юбилей, а там загадаем и больше… Люблю и очень уважаю, мой старший и старинный Друг!" – написал Игорь Крутой.

Поклонники присоединились к поздравлениям и поблагодарили двух маэстро за их музыку. Также они пожелали юбиляру крепкого здоровья и долгих лет жизни:

  • "Мега гигант! Виват, маэстро!"
  • "Долгие лета гениальному маэстро!"
  • "С днем рождения гениального Раймонда Паулса. Долгих лет жизни".
  • "Создатели "Новой волны" – Игорь Крутой и Раймонд. Вы – великолепны".
  • "Счастье, что есть вы и ваши космические мелодии! Многие лета, непревзойденный маэстро!"
  • "Столько красоты создал великий маэстро! Многая лета Раймонду Паулсу в любви и здравии!"
  • "Нам повезло, что мы современники таких замечательных и талантливых людей! Многие лета".
  • "С юбилеем, маэстро! Низкий поклон вам за музыку, которая всегда живет в сердце! Многие и благие лета!"
  • "С днем рождения великого, легендарного создателя "Новой волны"! Крепкого здоровья, долгих лет жизни!"
  • "Создатели "Новой Волны" на одной сцене, процветания вам! А Раймонду Паулсу долгих и красивых лет жизни".
  • "Вся музыка Паулса прекрасна, сколько песен, которые хочется петь и слушать. Долгие лета гениальному композитору. Любим".
  • "Раймонд Волдемарович, долгих лет вам! Спасибо за те шедевры, что вы создали! Маэстро с большой буквы, скромный, но безумно талантливый!"
  • "С днем рождения маэстро Раймонда Паулса! Долгих лет жизни, здоровья крепкого! Прекрасная, гениальная музыка, сопровождающая нас с детства! Спасибо!"
  • "Потрясающе! Спасибо за память вам, Игорь, большое! Уникальный человек, очень одаренный, с довольно изысканным чувством юмора, я бы сказал! Браво маэстро… Здоровья!"

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
