"Люблю и очень уважаю": Игорь Крутой обратился к Раймонду Паулсу в честь 90-летнего юбилея
В своем Instagram 71-летний народный артист РФ опубликовал архивное видео с великим маэстро.
"Сегодня 90-летний юбилей празднует главный маэстро Советского Союза, народный артист СССР Раймонд Паулс, создавший огромное количество песен, до сих пор звучащих в душах и сердцах некогда большой и прекрасной страны… До сих пор каждое появление Раймонда на сцене – это событие, его искрометный юмор при невозмутимом лице – это радость для всех общающихся с ним людей… А как замечательно то, что 22 года назад мы с Раймондом создали конкурс-фестиваль "Новая волна", давший популярной музыке много новых имен и песен… Дорогой Раймонд, здоровья и радости вам, дай Бог отгулять и 100-летний юбилей, а там загадаем и больше… Люблю и очень уважаю, мой старший и старинный Друг!" – написал Игорь Крутой.
Поклонники присоединились к поздравлениям и поблагодарили двух маэстро за их музыку. Также они пожелали юбиляру крепкого здоровья и долгих лет жизни:
- "Мега гигант! Виват, маэстро!"
- "Долгие лета гениальному маэстро!"
- "С днем рождения гениального Раймонда Паулса. Долгих лет жизни".
- "Создатели "Новой волны" – Игорь Крутой и Раймонд. Вы – великолепны".
- "Счастье, что есть вы и ваши космические мелодии! Многие лета, непревзойденный маэстро!"
- "Столько красоты создал великий маэстро! Многая лета Раймонду Паулсу в любви и здравии!"
- "Нам повезло, что мы современники таких замечательных и талантливых людей! Многие лета".
- "С юбилеем, маэстро! Низкий поклон вам за музыку, которая всегда живет в сердце! Многие и благие лета!"
- "С днем рождения великого, легендарного создателя "Новой волны"! Крепкого здоровья, долгих лет жизни!"
- "Создатели "Новой Волны" на одной сцене, процветания вам! А Раймонду Паулсу долгих и красивых лет жизни".
- "Вся музыка Паулса прекрасна, сколько песен, которые хочется петь и слушать. Долгие лета гениальному композитору. Любим".
- "Раймонд Волдемарович, долгих лет вам! Спасибо за те шедевры, что вы создали! Маэстро с большой буквы, скромный, но безумно талантливый!"
- "С днем рождения маэстро Раймонда Паулса! Долгих лет жизни, здоровья крепкого! Прекрасная, гениальная музыка, сопровождающая нас с детства! Спасибо!"
- "Потрясающе! Спасибо за память вам, Игорь, большое! Уникальный человек, очень одаренный, с довольно изысканным чувством юмора, я бы сказал! Браво маэстро… Здоровья!"
