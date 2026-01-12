"Люблю и очень уважаю": Игорь Крутой обратился к Раймонду Паулсу в честь 90-летнего юбилея

В своем Instagram 71-летний народный артист РФ опубликовал архивное видео с великим маэстро.

"Сегодня 90-летний юбилей празднует главный маэстро Советского Союза, народный артист СССР Раймонд Паулс, создавший огромное количество песен, до сих пор звучащих в душах и сердцах некогда большой и прекрасной страны… До сих пор каждое появление Раймонда на сцене – это событие, его искрометный юмор при невозмутимом лице – это радость для всех общающихся с ним людей… А как замечательно то, что 22 года назад мы с Раймондом создали конкурс-фестиваль "Новая волна", давший популярной музыке много новых имен и песен… Дорогой Раймонд, здоровья и радости вам, дай Бог отгулять и 100-летний юбилей, а там загадаем и больше… Люблю и очень уважаю, мой старший и старинный Друг!" – написал Игорь Крутой.