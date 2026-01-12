#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Кому я переступил дорогу?": известный блогер, объявленный в розыск в Казахстане, опубликовал видеообращение

блогер Кайсар Камза, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 15:52 Фото: Instagram/qais_arr
Известный казахстанский блогер-миллионник Кайсар Камза прервал молчание после новости о своем розыске, сообщает Zakon.kz.

Пару часов назад в Instagram-Stories он опубликовал видеообращение, которое подписал: "Что происходит?".

"Кому я переступил дорогу? Не знаю даже... Я вроде ходил тихо. Кажется, я – не преступник, которого, бросив все дела, нужно искать всем народом, государством", – заявил Кайсар.

Фото: Instagram/qais_arr

Отметим, что Кайсар Камза известен в соцсетях своими "кора-пати" – трэш-вечеринками, а также видеороликами, снятыми за границей. В Instagram на блогера подписаны 2,4 млн человек. Кроме того, блогер проводил розыгрыши среди подписчиков и размещал рекламу онлайн-казино в своем Instagram.

11 января 2026 года стало известно, что казахстанского блогера Кайсара Камзу объявили в розыск на территории страны. Инициатором розыска выступает Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ), а розыскное дело зарегистрировано в Астане. Позднее блогер-миллионник отреагировал на новость о своем розыске, опубликовав в Stories фото за накрытым столом, которое коротко подписал: "Все нормально".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Известного казахстанского блогера-миллионника объявили в розыск
19:28, 11 января 2026
Известного казахстанского блогера-миллионника объявили в розыск
Казахстанский блогер-миллионник отреагировал на новость о своем розыске
22:21, 11 января 2026
Казахстанский блогер-миллионник отреагировал на новость о своем розыске
Казахстан объявил в розыск известного белорусского треш-блогера Mellstroy
18:44, 16 ноября 2025
Казахстан объявил в розыск известного белорусского треш-блогера Mellstroy
