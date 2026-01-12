"Кому я переступил дорогу?": известный блогер, объявленный в розыск в Казахстане, опубликовал видеообращение

Известный казахстанский блогер-миллионник Кайсар Камза прервал молчание после новости о своем розыске, сообщает Zakon.kz.

Пару часов назад в Instagram-Stories он опубликовал видеообращение, которое подписал: "Что происходит?".

"Кому я переступил дорогу? Не знаю даже... Я вроде ходил тихо. Кажется, я – не преступник, которого, бросив все дела, нужно искать всем народом, государством", – заявил Кайсар.

Фото: Instagram/qais_arr

Отметим, что Кайсар Камза известен в соцсетях своими "кора-пати" – трэш-вечеринками, а также видеороликами, снятыми за границей. В Instagram на блогера подписаны 2,4 млн человек. Кроме того, блогер проводил розыгрыши среди подписчиков и размещал рекламу онлайн-казино в своем Instagram.

11 января 2026 года стало известно, что казахстанского блогера Кайсара Камзу объявили в розыск на территории страны. Инициатором розыска выступает Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ), а розыскное дело зарегистрировано в Астане. Позднее блогер-миллионник отреагировал на новость о своем розыске, опубликовав в Stories фото за накрытым столом, которое коротко подписал: "Все нормально".