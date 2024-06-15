Аида Балаева написала пост в память о Мурате Ауэзове

Министр культуры и информации Аида Балаева выразила соболезнования родным и близким Мурата Ауэзова и отметила его выдающийся вклад в общественную жизнь страны, сообщает Zakon.kz.

"От имени Министерства культуры и информации РК и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося общественного деятеля Мурата Ауэзова. Мурат Мухтарович был не просто сыном классика казахской литературы Мухтара Ауэзова, но и выдающейся личностью, внесшей неоценимый вклад в развитие нашей страны", - написала она на своей странице в Facebook.

Аида Балаева отметила, что в разные годы он занимал посты посла Казахстана в Китае, генерального директора Национальной библиотеки РК, президента Фонда Мухтара Ауэзова. Он является автором более 200 публикаций по теории и практике художественного процесса, и кавалером ордена "Құрмет".

"Его жизненный путь был отмечен высокой профессиональной и гражданской активностью, любовью к своей стране и народу. Его заслуги перед Отечеством навсегда останутся в нашей памяти, а его труды будут служить новым поколениям казахстанцев. Мы скорбим вместе с его родными и близкими, разделяя эту утрату. Пусть светлая память о Мурате Мухтаровиче Ауэзове навсегда останется в наших сердцах", - резюмировала министр.

14 июня 2024 года на 82-м году жизни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов.