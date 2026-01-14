#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

"Верить в хорошее очень непросто": новая публикация Игоря Крутого вызвала бурную реакцию фанатов

композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 14:27 Фото: ВКонтакте/Игорь Крутой
Известный российский композитор Игорь Крутой накануне, 13 января 2026 года, в Instagram поздравил со Старым Новым годом. Новая публикация 71-летнего маэстро вызвала бурную реакцию его фанатов, которые в ответ завалили своего кумира поздравлениями и пожеланиями, сообщает Zakon.kz.

Для поздравления своих поклонников народный артист РФ опубликовал видео, где исполняет песню "Зонтик".

"Мои дорогие, с наступающим Старым Новым годом! И хоть дождя сегодня не предвидится – пусть у каждого из вас всегда будет свой "Зонтик". Тот самый, который согревает, защищает и напоминает: рядом есть тепло, любовь и музыка. Берегите друг друга и верьте в хорошее", – обратился к подписчикам Крутой.

В ответ Игорю Яковлевичу фолловеры написали:

  • "Душевно".
  • "Красивая песня".
  • "Спасибо и вас поздравляю".
  • "Как всегда, восхитительно, маэстро!"
  • "Я вас очень люблю, но верить в хорошее сейчас очень непросто".
  • "Слушаешь вашу музыку и жить хочется! И пусть весь мир подождет".
  • "Ах, маэстро, до чего же удивительно прекрасно под вашим волшебным "Зонтиком"! Спасибо вам!"
  • "С наступающим Старым Новым годом! Мира и добра! Ваша музыка – великолепная! Берегите себя".
  • "Пусть у вас следующий год будет таким же плодотворным и насыщенным приятными событиями! Но обязательно с временем для себя и любимой семьи!"
  • "Игорь Яковлевич, со Старым Новым годом вас! Желаю, чтобы мы всем добрым миром 2026-й провожали и 2027 год встречали под ваши старые и новые песни!"
  • "Чудесная песня. Как не хватает простых душевных мелодий, хорошей поэзии... Много прекрасных песен вам в Новом году и здоровья вам и всем вашим близким!"
  • "Спасибо, что не забываете про нас в эти праздничные дни! Музыка ваша остается всегда в душе, в памяти, узнаю ее сразу, в ней – душа, любовь и всегда нотка грусти! С наступающим Старым Новым годом, пусть он будет мирным, счастливым и добрым! В вашей семье всем здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов и достижений. Пусть этот 2026 год будет лучше старого, очень и очень надеемся!"
  • "Дорогой Игорь Яковлевич, с наступающим Старым Новым годом! Вы – как тот "конвейер" выпустили в свет 2025 года шедевры, которые просто с первого звука покорили сердце. "Зонтик", "У окна", "Вокзал", "Отпусти", которые сразу узнаваемы и "подпеваемы". Спасибо вам за такое счастье! Пусть 2026 будет еще более плодотворным в творчестве. Пусть близкие и любимые радуют вас своим здоровьем и всегда будут рядом! Вам – здоровья и благополучного года!"
  • "Мой "Зонтик" – ваша музыка! Зонтик, под которым можно укрыться от всех невзгод, обид, серости и боли и остаться с наедине с чистотой, теплотой и добротой! Спасибо за то, что каждый год заполняете копилку любимых мелодий в моем сердце! С наступающим Старым Новым годом и вас, дорогой наш Игорь Яковлевич. Пусть вдохновение никогда не оставляет вас! И новый год будет счастливым и плодотворным! И главное – пусть все родные и близкие люди будут живы и здоровы! И как же хорошо, что вы у нас есть!"

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
