"Верить в хорошее очень непросто": новая публикация Игоря Крутого вызвала бурную реакцию фанатов

Для поздравления своих поклонников народный артист РФ опубликовал видео, где исполняет песню "Зонтик".

"Мои дорогие, с наступающим Старым Новым годом! И хоть дождя сегодня не предвидится – пусть у каждого из вас всегда будет свой "Зонтик". Тот самый, который согревает, защищает и напоминает: рядом есть тепло, любовь и музыка. Берегите друг друга и верьте в хорошее", – обратился к подписчикам Крутой.