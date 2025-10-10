"Пустое, без чувств и эмоций": новая песня Игоря Крутого вызвала неоднозначную реакцию

Накануне 71-летний российский маэстро Игорь Крутой напомнил поклонникам о скором выходе новой песни и получил реакцию не только от них, но и от супруги Ольги, сообщает Zakon.kz.

9 октября 2025 года в своем Instagram композитор и пианист опубликовал фрагмент выступления на конкурсе молодых исполнителей популярной музыки, который прошел в конце лета в Казани.

"На "Новой волне" показал вам свою новую песню "Зонтик", а уже 17 октября состоится ее премьера. Хотелось бы, чтобы эта песня пришлась каждому по душе этой осенью!" – написал Игорь Яковлевич.

Свое восхищение выразила 61-летняя Ольга Крутая, которая под публикацией мужа оставила соответствующие смайлики.

С женой маэстро согласились и его подписчики, которые оставили восторженные комментарии и отметили, что с нетерпением ждут выхода новой композиции:

"Браво, маэстро!"

"Глубоко и душевно".

"Красиво! Очень ждем".

"Красивые слова из жизни и это правда".

"Игорь Яковлевич, каждая ваша песня – шедевр".

"Нам в душу заходит любая песня, что вы сочиняете, Игорь Яковлевич".

"Спасибо вам за ваш талант, за красивую музыку, от которой хочется жить. Здоровья вам".

"Как же я люблю слушать песни в вашем исполнении. Вы, Игорь Яковлевич, исполняете душой, сердцем и тем самым попадаете прямо в сердце".

"Все ваши песни по душе, дорогой Игорь Яковлевич! Когда вы поете, внутри всегда ощущение радостного спокойствия и безмятежного счастья. А этой осенью вы нам подарили огромный букет песен! И каждая прекрасна по-своему. У каждой песни свой образ, своя история, свой голос и свое место в сердце! Спасибо за то, что в наших сердца всегда живет свет... свет вашей музыки! Ждем 17 октября!"

Нашлись среди комментаторов и те, кто не согласился с большинством. Но стоит отметить, что их было в разы меньше:

"Честно, я бы не хотел".

"На удивление, в этот раз песня не вызвала эмоций".

"Ну что вы, право? Все как под копирку, однотипные как шаблон!?"

"Все, что он писал для Серова, были прекрасные мелодии. Та же "Мадонна" – это супер... А вот это все... пустое, без чувств и эмоций".

Ранее мы писали, что Игорь Крутой ответил, почему не присутствовал на концерте Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке. Причину можете узнать здесь.