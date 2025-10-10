#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Пустое, без чувств и эмоций": новая песня Игоря Крутого вызвала неоднозначную реакцию

Игорь Крутой , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 10:49 Фото: wikimedia/Okras
Накануне 71-летний российский маэстро Игорь Крутой напомнил поклонникам о скором выходе новой песни и получил реакцию не только от них, но и от супруги Ольги, сообщает Zakon.kz.

9 октября 2025 года в своем Instagram композитор и пианист опубликовал фрагмент выступления на конкурсе молодых исполнителей популярной музыки, который прошел в конце лета в Казани.

"На "Новой волне" показал вам свою новую песню "Зонтик", а уже 17 октября состоится ее премьера. Хотелось бы, чтобы эта песня пришлась каждому по душе этой осенью!" – написал Игорь Яковлевич.

Свое восхищение выразила 61-летняя Ольга Крутая, которая под публикацией мужа оставила соответствующие смайлики.

Фото: Instagram/igorkrutoy65

С женой маэстро согласились и его подписчики, которые оставили восторженные комментарии и отметили, что с нетерпением ждут выхода новой композиции:

  • "Браво, маэстро!"
  • "Глубоко и душевно".
  • "Красиво! Очень ждем".
  • "Красивые слова из жизни и это правда".
  • "Игорь Яковлевич, каждая ваша песня – шедевр".
  • "Нам в душу заходит любая песня, что вы сочиняете, Игорь Яковлевич".
  • "Спасибо вам за ваш талант, за красивую музыку, от которой хочется жить. Здоровья вам".
  • "Как же я люблю слушать песни в вашем исполнении. Вы, Игорь Яковлевич, исполняете душой, сердцем и тем самым попадаете прямо в сердце".
  • "Все ваши песни по душе, дорогой Игорь Яковлевич! Когда вы поете, внутри всегда ощущение радостного спокойствия и безмятежного счастья. А этой осенью вы нам подарили огромный букет песен! И каждая прекрасна по-своему. У каждой песни свой образ, своя история, свой голос и свое место в сердце! Спасибо за то, что в наших сердца всегда живет свет... свет вашей музыки! Ждем 17 октября!"

Нашлись среди комментаторов и те, кто не согласился с большинством. Но стоит отметить, что их было в разы меньше:

  • "Честно, я бы не хотел".
  • "На удивление, в этот раз песня не вызвала эмоций".
  • "Ну что вы, право? Все как под копирку, однотипные как шаблон!?"
  • "Все, что он писал для Серова, были прекрасные мелодии. Та же "Мадонна" – это супер... А вот это все... пустое, без чувств и эмоций".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 10:49
Новая песня Крутого и Николаева вызвала резкий раскол среди слушателей

Ранее мы писали, что Игорь Крутой ответил, почему не присутствовал на концерте Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке. Причину можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
