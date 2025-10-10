"Пустое, без чувств и эмоций": новая песня Игоря Крутого вызвала неоднозначную реакцию
9 октября 2025 года в своем Instagram композитор и пианист опубликовал фрагмент выступления на конкурсе молодых исполнителей популярной музыки, который прошел в конце лета в Казани.
"На "Новой волне" показал вам свою новую песню "Зонтик", а уже 17 октября состоится ее премьера. Хотелось бы, чтобы эта песня пришлась каждому по душе этой осенью!" – написал Игорь Яковлевич.
Свое восхищение выразила 61-летняя Ольга Крутая, которая под публикацией мужа оставила соответствующие смайлики.
С женой маэстро согласились и его подписчики, которые оставили восторженные комментарии и отметили, что с нетерпением ждут выхода новой композиции:
- "Браво, маэстро!"
- "Глубоко и душевно".
- "Красиво! Очень ждем".
- "Красивые слова из жизни и это правда".
- "Игорь Яковлевич, каждая ваша песня – шедевр".
- "Нам в душу заходит любая песня, что вы сочиняете, Игорь Яковлевич".
- "Спасибо вам за ваш талант, за красивую музыку, от которой хочется жить. Здоровья вам".
- "Как же я люблю слушать песни в вашем исполнении. Вы, Игорь Яковлевич, исполняете душой, сердцем и тем самым попадаете прямо в сердце".
- "Все ваши песни по душе, дорогой Игорь Яковлевич! Когда вы поете, внутри всегда ощущение радостного спокойствия и безмятежного счастья. А этой осенью вы нам подарили огромный букет песен! И каждая прекрасна по-своему. У каждой песни свой образ, своя история, свой голос и свое место в сердце! Спасибо за то, что в наших сердца всегда живет свет... свет вашей музыки! Ждем 17 октября!"
Нашлись среди комментаторов и те, кто не согласился с большинством. Но стоит отметить, что их было в разы меньше:
- "Честно, я бы не хотел".
- "На удивление, в этот раз песня не вызвала эмоций".
- "Ну что вы, право? Все как под копирку, однотипные как шаблон!?"
- "Все, что он писал для Серова, были прекрасные мелодии. Та же "Мадонна" – это супер... А вот это все... пустое, без чувств и эмоций".
