Культура и шоу-бизнес

Новая публикация Игоря Крутого вызвала одновременно восторг и возмущение

российский композитор и пианист Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 10:08 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой после окончания конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" стал членом жюри в другом проекте, закулисье которого уже успел показать своим подписчикам в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Соответствующим роликом 71-летний маэстро поделился накануне, 4 сентября 2025 года.

"Из огня в полымя, – так можно охарактеризовать мое катапультирование с "Новой волны" в Казани в "Ты – супер" в Москве… Да, да, мы действительно начали съемки 9-го сезона "Ты – супер"… А талантливые дети с очень непростыми, порой даже сложными, судьбами уже вовсю репетируют и готовятся к своему шансу быть увиденными и услышанными и музыкантами, и публикой, и, дай Бог, своими родственниками… Во всяком случае команда во главе с Тимуром Вайнштейном и Юлечкой Сумачёвой и нашим жюри все необходимое для этого сделает!" – написал под видео Игорь Крутой.

Также он добавил: "До встречи в эфире, дорогие мои подписчики!"

Ответа от фолловеров Игорю Яковлевичу долго ждать не пришлось. Они пожелали своему кумиру удачи и просто завалили комплиментами. Но нашлись среди комментаторов и те, кого возмутила публикация композитора. А именно – им не понравился состав жюри, куда вошли певицы Диана Арбенина и Люся Чеботина:

  • "Удачи!"
  • "Такой человечный человек".
  • "У вас отличный клипмейкер рилсов".
  • "А Арбенина уже полюбила снова Россию?"
  • "Очень рада видеть Диану Арбенину в жюри".
  • "Любимый маэстро! Здорово видеть вас снова в проекте".
  • "Игорь Яковлевич, вы самый лучший, самый-самый Крутой".
  • "Это супер, когда занимаешься интересным делом без продыху".
  • "Крутой, Арбенина, Воробьев, Дубцова – лучший состав. Но никак не Чеботина!"
  • "А где все эти суперы? Что-то не видно и не слышно. Ни на "Новой волне", ни в "Песне года"... Сам собой рождается вопрос: для чего тогда эти конкурсы?"
  • "Не первый год поражаюсь, как вы это все успеваете, не снижая темп и делая все качественно? Как? Просто преклоняюсь такой целеустремленности!"
  • "Игорь Яковлевич, вы даже не представляете, как вы нас радуете! Еще не отошла от чувств и эмоций после "Новой волны", где прозвучало столько новых шедевров, а уже начинается "Ты – супер!"... Главное, чтобы мое сердце выдержало... Как всегда, интересное закулисье. Очень рада, что Диана Арбенина с вами... Люблю ее! До встречи, маэстро!"

, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 10:08
Игорь Крутой показал, как в центре Москвы исполнили легендарный хит Аллы Пугачёвой

Ранее Игорь Крутой обратился к поклонникам в особенный "праздник".

Динара Халдарова
