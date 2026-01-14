#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Ожидает ли зрителей четвертая часть "Мадагаскара"

ожидает ли зрителей Мадагаскар 4, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 18:12 Фото: wikipedia
Создатель популярного анимационного фильма "Мадагаскара" Том МакГрат признался, что хотел бы снять четвертую часть, сообщает Zakon.kz.

Как пишет animationscoop.com, сценарист и режиссер проекта Эрик Дарнелл совместно с МакГратом уже подготовили некие наработки для продолжения "Мадагаскара". Но аниматоры не будут в ближайшее время работать над мультфильмом, так как заняты в других проектах. Они не стали отрицать, что могут снять четвертую часть в будущем.

"Посмотрим. Как карта ляжет", – отметил Дарнелл.

"Мадагаскар" – это популярный американский анимационный комедийный фильм 2005 года от студии DreamWorks Animation, рассказывающий историю четверых друзей-зверей (льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана, бегемотихи Глории), сбежавших из зоопарка в Нью-Йорке и оказавшихся на острове Мадагаскар, где им приходится учиться выживать в дикой природе, что породило целую франшизу с продолжениями, спин-оффами и мультсериалами, включая "Пингвины из Мадагаскара".

Ранее сообщалось, почему современные дети не смотрят мультфильмы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Десятки людей погибли во время ливней и наводнений на Мадагаскаре
23:36, 24 февраля 2025
Десятки людей погибли во время ливней и наводнений на Мадагаскаре
"Миньоны" оставили зрителей без "Шрека 5" еще на полгода
16:53, 11 января 2025
"Миньоны" оставили зрителей без "Шрека 5" еще на полгода
Мадагаскар исключили из Африканского союза из-за военного переворота
23:24, 15 октября 2025
Мадагаскар исключили из Африканского союза из-за военного переворота
