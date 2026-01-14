Ожидает ли зрителей четвертая часть "Мадагаскара"

Создатель популярного анимационного фильма "Мадагаскара" Том МакГрат признался, что хотел бы снять четвертую часть, сообщает Zakon.kz.

Как пишет animationscoop.com, сценарист и режиссер проекта Эрик Дарнелл совместно с МакГратом уже подготовили некие наработки для продолжения "Мадагаскара". Но аниматоры не будут в ближайшее время работать над мультфильмом, так как заняты в других проектах. Они не стали отрицать, что могут снять четвертую часть в будущем.

"Посмотрим. Как карта ляжет", – отметил Дарнелл.

"Мадагаскар" – это популярный американский анимационный комедийный фильм 2005 года от студии DreamWorks Animation, рассказывающий историю четверых друзей-зверей (льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана, бегемотихи Глории), сбежавших из зоопарка в Нью-Йорке и оказавшихся на острове Мадагаскар, где им приходится учиться выживать в дикой природе, что породило целую франшизу с продолжениями, спин-оффами и мультсериалами, включая "Пингвины из Мадагаскара".

Ранее сообщалось, почему современные дети не смотрят мультфильмы.