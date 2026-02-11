Смертельный циклон накрыл восточную часть Мадагаскара

Циклон "Гезани" со скоростью ветра 250 км/ч накрыл восточную часть Мадагаскара, в результате чего 31 человек погиб, еще 33 получили ранения, точное число пропавших без вести пока неизвестно, сообщает Zakon.kz.

Иностранные СМИ пишут, что стихийное бедствие принесло масштабные разрушения. Сильно пострадал город Тоамасмия, где, по предварительным оценкам, повреждено 90% домов, что затронуло более 250 тыс. человек.

Известно, что ветер сорвал металлические листы с крыш и выкорчевывая большие деревья.

Согласно данным Национального управления по управлению рисками и стихийными бедствиями, причиной многих зарегистрированных на данный момент смертей стало обрушение зданий.

El ciclón Gezani deja al menos 31 muertos y devastación masiva en Toamasina, Madagascar. 🌪️Con vientos de 250 km/h, destruyó hasta el 90% de la infraestructura y afectó a más de 250 mil personas.

🌐https://t.co/mZfTH3qf7A #CiclónGezani #Madagascar #DesastreNatural #Toamasina pic.twitter.com/dY1lCQRTIB — NoticiasInternacionales (@ECInformativo) February 11, 2026

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 12 февраля.