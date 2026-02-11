Смертельный циклон накрыл восточную часть Мадагаскара
Иностранные СМИ пишут, что стихийное бедствие принесло масштабные разрушения. Сильно пострадал город Тоамасмия, где, по предварительным оценкам, повреждено 90% домов, что затронуло более 250 тыс. человек.
Известно, что ветер сорвал металлические листы с крыш и выкорчевывая большие деревья.
Согласно данным Национального управления по управлению рисками и стихийными бедствиями, причиной многих зарегистрированных на данный момент смертей стало обрушение зданий.
El ciclón Gezani deja al menos 31 muertos y devastación masiva en Toamasina, Madagascar. 🌪️Con vientos de 250 km/h, destruyó hasta el 90% de la infraestructura y afectó a más de 250 mil personas.— NoticiasInternacionales (@ECInformativo) February 11, 2026
