Жулдыз Абдукаримова обратилась к злоумышленникам с предупреждением

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова 1 ноября 2024 года рассказала, что чуть не лишилась страницы в Instagram. В связи с этим она обратилась к злоумышленникам, сообщает Zakon.kz.

По словам 36-летней жены народного любимца Кайрата Нуртаса, нападение на ее страницу произошло накануне, 31 октября.

"Напали! Вчера, когда мы сели в самолет из Туркестана в Алматы, все было спокойно. Понятно, что полтора часа в авиаперелете интернета не было. Как только мы приземлились, пришло сообщение, в котором говорилось: "С 10 аккаунтов была подана жалоба, ваша Instagram-страница заблокирована". Я срочно связалась со своей командой и поручила вернуть страницу. Для нас это не сложно", – написала Абдукаримова.

Жулдыз отметила, что и до этого на ее Instagram-страницу "анонимно нападали, особенно, в последнее время".

"Предупреждаю! Таким поступком вы меня не сможете испугать! Не забывайте, что помимо Instagram существуют YouTube, Facebook, TikTok, Telegram, а также официальные СМИ, телеканалы и публикации сайтов! На злоумышленников подана официальная жалоба, выясняются обстоятельства", – подчеркнула Абдукаримова.

После этого она решила открыть вторую страницу.

"Обо всем сообщу в ближайшее время. А что касается суда, то я повторяю, что пойду до конца. Никакое вмешательство должностных, властных людей меня не остановит! Я также буду требовать ответа за доказательства, которые не были рассмотрены на первом, втором заседаниях!" – заключила Абдукаримова.

Подписчики отметили, что Жулдыз сделала все правильно.

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15 октября 2024 года стало известно, что Жулдыз Абдукаримова проиграла апелляцию по делу о квартире. Позднее жена Кайрата Нуртаса заявила, что намерена дойти до Верховного суда.