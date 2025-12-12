#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина заплакала на своем концерте

Лариса Долина, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 13:58 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Российская певица Лариса Долина заплакала на первом концерте после публичного заявления о скандале с квартирой, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 11 декабря во Дворце культуры "Звезда" в Наро-Фоминске.

"Я бесконечно благодарна вам за эту чудесную сегодняшнюю встречу, за тепло ваших сердец. Ваша поддержка абсолютно бесценна для меня, только это и помогает мне идти дальше. Я надеюсь, что все уладится и все будет хорошо", – приводит РИА Новости ее слова.

По словам Долиной, она всегда была оптимисткой и старалась верить в лучшее.

"Ваша поддержка, правда, меня очень вдохновляет и дает мне надежду, а без надежды мы не можем жить. Сегодняшняя встреча была для меня очень знаковой", – сказала артистка.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку четыре месяца и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще троих фигурантов – Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря. А на Долину обрушилась волна хейта.

В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, будет ли это сделано сразу или частями.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
