Нумеролог объяснила, почему Самойлова ушла от Джигана

В конце 2025 года рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) и предпринимательница Оксана Самойлова расстались после 13 лет брака. Это событие по-прежнему активно обсуждают. Так, цифровой психолог Милана Тарба рассказала причины разлада этой пары, сообщает Zakon.kz.

Так, блогер Оксана Самойлова ранее обращалась к ней за консультацией. По словам эксперта, еще во время первой встречи она предупредила Самойлову о грядущих серьезных переменах в личной жизни.

Тарба отметила, что заранее указывала на проблемные моменты в отношениях Оксаны и Джигана, объясняя их различием типажей. Самойлову она охарактеризовала как "девятку", а рэпера – как "двойку".

По ее мнению, подача заявления на развод в сентябре совпала с наступлением для Оксаны так называемого личного года под числом "четыре", который, как утверждает нумеролог, связан с ощущением неудовлетворенности и стремлением восстановить справедливость.

Эксперт также обратила внимание на поведение Джигана, ссылаясь на его интервью, в которых он признавался, что чувствует себя "пятым сыном у Оксаны" и перекладывает принятие решений на супругу. По словам Тарбы, это указывает на утрату им роли лидера в семье и отсутствие стремления брать на себя ответственность.

Психолог пояснила, что в негативном проявлении типаж "двойка" склонен дистанцироваться от ответственности, занимая позицию "пусть решают другие" и заранее снимая с себя вину. Именно это, как утверждает она, со временем утомило Самойлову и стало для нее проявлением несправедливости.

При этом, как сказано в публикации издания "Вечерняя Москва", Милана Тарба подчеркнула, что не исключает возможности примирения пары.

