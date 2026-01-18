Наташа Королёва записала музыкальную открытку в честь бывшего мужа Игоря Николаева

В Instagram она опубликовала видео с песней.

Песню поклонники посчитали душевной, от души восхитились Королёвой и написали много добрых пожеланий ее экс-супругу:

– Лучшие песни которые маэстро написал , были для Наташи

– Наташа, вау, классно молодец! А Игорю Николаеву желаем долгих лет жизни! И побольше красивых песен!

– Как же я обожаю вас обоих! Ну невозможно просто классная Наташа. Такое милое трогательное поздравление!

– Какая песня душевная! Какая Наташа милая и искренняя! Пусть эта песня станет стимулом для творчества Игоря Николаева. Уверена, что она тронет его сердце! Так давно нет у него песни, чтобы прямо зацепила.