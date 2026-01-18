#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Наташа Королёва записала музыкальную открытку в честь бывшего мужа Игоря Николаева

Наташа Королева поздравила Игоря Николаева с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 23:54 Фото: Instagram/koroleva__star
Известная певица Наташа Королёва публично поздравила бывшего супруга Игоря Николаева с днем рождения. Поэту, музыканту и композитору 17 января исполнилось 66 лет, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала видео с песней.

"Сегодня свой день рождение отмечает любимый миллионами слушателей поэт, композитор и музыкант Игорь Николаев! Лично по моим ощущениям, уникальный талант. Маэстро обладает настолько мощным потенциалом, что в скором времени мы должны услышать что-то грандиозное и масштабное! А еще Игорю, как человеку с редким талантом, талантом сказочника, под силу создавать новые музыкальные миры и вселенные!!! Я от души этого желаю! Присоединяйтесь к поздравлению и не забудьте выпить за любовь! Моя музыкальная открытка-поздравлялка в день рождения маэстро!!!" – подписала пост артистка.

Песню поклонники посчитали душевной, от души восхитились Королёвой и написали много добрых пожеланий ее экс-супругу:

– Лучшие песни которые маэстро написал , были для Наташи

– Наташа, вау, классно молодец! А Игорю Николаеву желаем долгих лет жизни! И побольше красивых песен!

– Как же я обожаю вас обоих! Ну невозможно просто классная Наташа. Такое милое трогательное поздравление!

– Какая песня душевная! Какая Наташа милая и искренняя! Пусть эта песня станет стимулом для творчества Игоря Николаева. Уверена, что она тронет его сердце! Так давно нет у него песни, чтобы прямо зацепила.

Ранее Наташа Королёва показала, с кем и где встретила Новый год.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
