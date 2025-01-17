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Мир

Тарзан рассказал, отбивал ли Наташу Королеву у Игоря Николаева

Тарзан рассказал, отбивал ли Наташу Королеву у Игоря Николаева, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 22:41 Фото: Instagram/koroleva__star
Танцор Сергей Глушко, более известный как Тарзан, рассказал, отбивал ли свою супругу Наташу Королеву у композитора Игоря Николаева, сообщает Zakon.kz.

Ведущие шоу "Токсики" Алексей Смирнов и Илья Соболев поинтересовались у артиста, как начались его отношения с Королевой.

"Может быть, я кого-то расстрою. Я не отбивал Наташку у Игоря. Когда мы с Наташей начали общаться, они уже год как жили врозь. Меня ненавидит полстраны", – посмеялся он.

Тарзан уверен, что от этой репутации ему уже не отмыться.

"Но история такова: они по своим причинам не жили уже год, как муж и жена. Поэтому я общался практически со свободной женщиной на тот момент", – заключил он.

Ранее 51-летняя российская эстрадная певица Наташа Королева гневно обратилась к журналистам из-за невестки.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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