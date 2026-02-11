Димаш Кудайберген обратился к своим поклонникам с подсказкой

Накануне, 10 февраля 2026 года, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген обратился к своим поклонникам посредством Instagram. 31-летний народный артист РК рассказал, где можно посмотреть его музыкальное реалити-шоу, где он выступил в роли продюсера, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил Димаш, первый эпизод проекта Voice Beyond Horizon фанаты могут посмотреть на YouTube-канале Mango TV и его личном канале.

"Чтобы увидеть перевод, можно включить автоматические субтитры", – подсказал он.

Обращаясь к своим поклонникам, Кудайберген предложил окунуться в особые эмоции при просмотре его шоу.

Пост Димаша собрал восторженные комментарии многомиллионной аудитории со всего мира:

"Какая замечательная новость!"

"Да. Певцы и постановка очень хороши".

"С удовольствием будем смотреть, дорогой Димаш, спасибо огромное".

"Большое спасибо за информацию и своевременный upload, и особенно – за субтитры! Прекрасная работа и заслуженный успех!"

"Спасибо, дорогой Димаш! Отличная программа! С нетерпением жду второго эпизода, чтобы и дальше видеть столько талантов!"

"Спасибо тебе за этот проект. Ты – невероятный. Обязательно будем смотреть и других тоже к этому присаживать. Ждем с нетерпением продолжения".

Ранее сообщалось, что шоу Димаша Кудайбергена побило смелый рекорд в Китае.