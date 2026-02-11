#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген обратился к своим поклонникам с подсказкой

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 11:58 Фото: ru.dimashnews.com
Накануне, 10 февраля 2026 года, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген обратился к своим поклонникам посредством Instagram. 31-летний народный артист РК рассказал, где можно посмотреть его музыкальное реалити-шоу, где он выступил в роли продюсера, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил Димаш, первый эпизод проекта Voice Beyond Horizon фанаты могут посмотреть на YouTube-канале Mango TV и его личном канале.

"Чтобы увидеть перевод, можно включить автоматические субтитры", – подсказал он.

Обращаясь к своим поклонникам, Кудайберген предложил окунуться в особые эмоции при просмотре его шоу.

Пост Димаша собрал восторженные комментарии многомиллионной аудитории со всего мира:

  • "Какая замечательная новость!"
  • "Да. Певцы и постановка очень хороши".
  • "С удовольствием будем смотреть, дорогой Димаш, спасибо огромное".
  • "Большое спасибо за информацию и своевременный upload, и особенно – за субтитры! Прекрасная работа и заслуженный успех!"
  • "Спасибо, дорогой Димаш! Отличная программа! С нетерпением жду второго эпизода, чтобы и дальше видеть столько талантов!"
  • "Спасибо тебе за этот проект. Ты – невероятный. Обязательно будем смотреть и других тоже к этому присаживать. Ждем с нетерпением продолжения".

Димаша с новой ролью поздравили Фабиан, Крутой, Доминго и другие мировые звезды

Ранее сообщалось, что шоу Димаша Кудайбергена побило смелый рекорд в Китае.

