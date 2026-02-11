Димаш Кудайберген обратился к своим поклонникам с подсказкой
Фото: ru.dimashnews.com
Накануне, 10 февраля 2026 года, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген обратился к своим поклонникам посредством Instagram. 31-летний народный артист РК рассказал, где можно посмотреть его музыкальное реалити-шоу, где он выступил в роли продюсера, сообщает Zakon.kz.
Как уточнил Димаш, первый эпизод проекта Voice Beyond Horizon фанаты могут посмотреть на YouTube-канале Mango TV и его личном канале.
"Чтобы увидеть перевод, можно включить автоматические субтитры", – подсказал он.
Обращаясь к своим поклонникам, Кудайберген предложил окунуться в особые эмоции при просмотре его шоу.
Пост Димаша собрал восторженные комментарии многомиллионной аудитории со всего мира:
- "Какая замечательная новость!"
- "Да. Певцы и постановка очень хороши".
- "С удовольствием будем смотреть, дорогой Димаш, спасибо огромное".
- "Большое спасибо за информацию и своевременный upload, и особенно – за субтитры! Прекрасная работа и заслуженный успех!"
- "Спасибо, дорогой Димаш! Отличная программа! С нетерпением жду второго эпизода, чтобы и дальше видеть столько талантов!"
- "Спасибо тебе за этот проект. Ты – невероятный. Обязательно будем смотреть и других тоже к этому присаживать. Ждем с нетерпением продолжения".
Ранее сообщалось, что шоу Димаша Кудайбергена побило смелый рекорд в Китае.
