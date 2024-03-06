Лолита показала, чем занимается после отмены концертов
Видео она опубликовала в Instagram.
"Помните знаменитую басню Крылова "Мартышка и очки". Это новая басня – Милявская и секатор. Ну что... я вернулась домой. И посмотрите, чем это закончилось для моих фикусов", – пошутила певица.
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"Тут главное – остановиться вовремя. P.S.: Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии", – подписала пост артистка.
Поклонники поддержали Лолиту в комментариях.
– Давно пора на работу, хватит отдыхать, зная, что за вашими песнями скучает народ.
– Лолочка, вы единственная достойно выходите из сложившейся ситуации... Молодец!
– Лолита вы замечательная! Люблю вас очень ! Уверена, что все наладиться, и скоро ваш голос и шутки снова зазвучат со сцены на радость любящих вас зрителей.
– Лолита, возвращайтесь уже. В программах многие уже давно участвуют. А вас нет нигде. Это несправедливо.
– Люблю и уважаю Лолиту за прямоту, честность и профессионализм. Жду вашего возвращения.
В конце января 2024 года, после отмены выступлений из-за участия в "голой" вечеринке, Лолита решила заняться бытовыми заботами.
14 февраля 2024 года певица узнала из прессы, что ее юбилейные концерты отменили по всей России по просьбе общественников. В связи с этим она записала видеообращение.