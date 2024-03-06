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Лолита показала, чем занимается после отмены концертов

певица, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 01:55 Фото: Instagram/lolitamilyavskaya
Российская эстрадная певица Лолита Милявская в социальной сети рассказала поклонникам, чем занимается после отмены ее концертов по всей России, сообщает Zakon.kz.

Видео она опубликовала в Instagram.

"Помните знаменитую басню Крылова "Мартышка и очки". Это новая басня – Милявская и секатор. Ну что... я вернулась домой. И посмотрите, чем это закончилось для моих фикусов", – пошутила певица.

Также она призвала 

"Тут главное – остановиться вовремя. P.S.: Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии", – подписала пост артистка.

Поклонники поддержали Лолиту в комментариях.

– Давно пора на работу, хватит отдыхать, зная, что за вашими песнями скучает народ.

– Лолочка, вы единственная достойно выходите из сложившейся ситуации... Молодец!

– Лолита вы замечательная! Люблю вас очень ! Уверена, что все наладиться, и скоро ваш голос и шутки снова зазвучат со сцены на радость любящих вас зрителей.

– Лолита, возвращайтесь уже. В программах многие уже давно участвуют. А вас нет нигде. Это несправедливо.

– Люблю и уважаю Лолиту за прямоту, честность и профессионализм. Жду вашего возвращения.


В конце января 2024 года, после отмены выступлений из-за участия в "голой" вечеринке, Лолита решила заняться бытовыми заботами.

14 февраля 2024 года певица узнала из прессы, что ее юбилейные концерты отменили по всей России по просьбе общественников. В связи с этим она записала видеообращение.

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