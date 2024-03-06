Лолита показала, чем занимается после отмены концертов

Видео она опубликовала в Instagram.

Также она призвала

Поклонники поддержали Лолиту в комментариях.

– Давно пора на работу, хватит отдыхать, зная, что за вашими песнями скучает народ.

– Лолочка, вы единственная достойно выходите из сложившейся ситуации... Молодец!

– Лолита вы замечательная! Люблю вас очень ! Уверена, что все наладиться, и скоро ваш голос и шутки снова зазвучат со сцены на радость любящих вас зрителей.

– Лолита, возвращайтесь уже. В программах многие уже давно участвуют. А вас нет нигде. Это несправедливо.

– Люблю и уважаю Лолиту за прямоту, честность и профессионализм. Жду вашего возвращения.