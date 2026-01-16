Сын Розы Рымбаевой подарил маме новый хит к юбилейному концерту
Фото: Instagram/madirymbaev
7 февраля 2026 года в Алматы состоится юбилейный концерт казахстанской певицы Розы Рымбаевой. Артистка приоткрыла тайну и рассказала, что одну из песен для этого музыкального события написал ее младший сын Мади, сообщает Zakon.kz.
Об этом "Золотой голос Казахстана" рассказала в социальных сетях, опубликовав видео из звукозаписывающей студии.
"Мадишкина песня. Я ее в студии выучила и записала!" – с гордостью говорит Рымбаева.
По словам знаменитости, это будет единственная премьера.
"Все остальные композиции – уже известные хиты".Роза Рымбаева
