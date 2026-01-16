#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Сын Розы Рымбаевой подарил маме новый хит к юбилейному концерту

Мади Рымбаев, певец, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 18:56 Фото: Instagram/madirymbaev
7 февраля 2026 года в Алматы состоится юбилейный концерт казахстанской певицы Розы Рымбаевой. Артистка приоткрыла тайну и рассказала, что одну из песен для этого музыкального события написал ее младший сын Мади, сообщает Zakon.kz.

Об этом "Золотой голос Казахстана" рассказала в социальных сетях, опубликовав видео из звукозаписывающей студии.

"Мадишкина песня. Я ее в студии выучила и записала!" – с гордостью говорит Рымбаева.

По словам знаменитости, это будет единственная премьера.

"Все остальные композиции – уже известные хиты".Роза Рымбаева

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 18:56
"Стиль – огонь!": пользователи соцсетей о новой публикации 68-летней Розы Рымбаевой

Ранее мы писали о том, что дочь казахстанского актера Мурата Бисенбина опубликовала видео в память об умершем отце.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
