Сын Розы Рымбаевой подарил маме новый хит к юбилейному концерту

Фото: Instagram/madirymbaev

7 февраля 2026 года в Алматы состоится юбилейный концерт казахстанской певицы Розы Рымбаевой. Артистка приоткрыла тайну и рассказала, что одну из песен для этого музыкального события написал ее младший сын Мади, сообщает Zakon.kz.

