Роза Рымбаева откровенно рассказала о врагах, среди которых были аким и министр

Легендарная казахстанская певица Роза Рымбаева рассказала о давлении, запретах и принципиальной позиции в новом документальном фильме, приуроченном к 50-летию ее творческой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Проект стал совместной работой режиссера Каната Бейсекеева и интервьюера Тимура Балымбетова.

В фильме Балымбетов напомнил, что в разные годы Рымбаева сталкивалась с противостоянием со стороны влиятельных людей. По его словам, "из-за того, что одному из бывших акимов вы не угодили, не нравились, целых 8 лет вам не давали площадки, выступления в городе", а также был "экс-министр культуры, который вырезал вас из всех концертов, оставляя ваши песни и распределяя".

Роза Рымбаева подтвердила эти слова и добавила, что ее произведения передавались другим артистам без согласия.

"Другим певцам отдавая, не спрося. Да. С моей партитурой, с моими нотами. Был такой министр, да", – сказала она.

Певица подчеркнула, что всегда остро реагировала на несправедливость и не могла "промолчать или сделать вид, что не заметила происходящее". Она отметила, что считает своим правом открыто высказывать позицию после десятилетий на сцене и не видит причин отказываться от собственного мнения.

