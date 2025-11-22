Пугачёва и Галкин заинтриговали фанатов кадрами из загадочной страны

Российская певица Алла Пугачёва опубликовала новое видео, в котором запечатлела утреннюю прогулку, сообщает Zakon.kz.

Ролик 22 ноября появился в ее Instagram-аккаунте.

"Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка ниоткуда", – подписала видео артистка.

При этом она не сообщила, в какой стране находится.

На записи Пугачёва идет по солнечной улице в широкополой шляпе и солнечных очках.

Ее супруг Максим Галкин написал в комментарии к посту, что скоро присоединятся к "променаду". Впрочем он тоже опубликовал сегодня видео, на котором позирует на фоне гор, и предложил подписчикам догадаться, где он находится.

Некоторые фанаты подумали, что это Иордания, Марокко и даже Марс. Но большинство решило, что это Израиль.

