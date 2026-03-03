#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Культура и шоу-бизнес

Заявившая о романе с Джимом Керри Волочкова объявила его мертвым

актер Джим Керри, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 15:20 Фото: Instagram/jimcarrey
Российская балерина Анастасия Волочкова, которая рассказывала ранее о романе с голливудской звездой Джимом Керри, заявила, что появившийся на публике человек – не настоящий, потому что актер на самом деле давно умер, сообщает Zakon.kz.

В сети завирусилась конспирологическая теория о клоне Керри после его появления на публике на мероприятии в Париже в последних числах февраля. Пользователи соцсети X публиковали фото и видео актера, ища подтверждение того, что он не настоящий.

Эти версии появились из-за сильно изменившейся внешности актера, вплоть до цвета глаз.

"Вы не можете сказать целому поколению людей, которые более двух десятилетий смотрели на лицо этого человека, что человек на видео в Париже – это Джим Керри. Я схожу с ума? Где Джим Керри?" – написал один из пользователей.

"Газета.Ru" решила узнать мнение балерины Анастасии Волочковой, которая не раз рассказывала о романе с голливудской звездой. Она утверждает, что появившийся на публике человек – не настоящий Джим Керри, потому что актер уже давно умер.

"Это двойник и провокация. У меня с Джимом были близкие отношения. И я знаю, как он выглядел. Дело в том, что Джима Керри, к сожалению, уже давно нет в живых. То, что слагают эти все слухи, легенды, что якобы он жив и действительно существует какой-то двойник – это все фейки, это не настоящее. У меня с Джимом Керри были близкие отношения, мы познакомились в 2001 году... " – сказала она.

По словам Волочковой, она встречалась с Керри несколько раз – когда он прилетал в Москву к ней на спектакль и когда она гастролировала по США. Балерина отметила, что их связывали романтические отношения, а Керри был глубоким и ранимым человеком.

Волочкова подчеркнула, что помнит, как выглядел Джим Керри, и предположила, что появление его двойника связано с делом Джеффри Эпштейна.

"Люди добрые, и вы мне будете рассказывать, как выглядел Джим Керри! Я знаю просто все-все-все, что связано с ним, я имею в виду духовно и физически. Поэтому то, что нам люди пытаются представить, это фейк, это связано все с этим Эпштейном, который тоже, по-моему, уже переворачивается там в гробу. Но дело в том, что просто никакой фейк не заменит ту личность, которая в жизни была реальностью и дарила людям радость и творчество. Поэтому премии, возможность дать автографы – это может сделать любой клоун. А для того, чтобы быть Джимом Керри, им для начала нужно стать. И это очень большой путь", – уточнила она.

26 февраля Джиму Керри дали национальную французскую кинопремию "Сезар" за вклад в кинематограф. Получая награду, актер произнес длинную благодарственную речь на французском языке, где восхищался иконами французского кино и рассказывал о своих французских корнях.

Пиар-менеджер 64-летнего Джима Керри Марлеа Лесли опровергла слухи о том, что на церемонии вручения французской кинопремии актера заменили двойником. Вместе с ним в Париже находились его подруга Мина, дочь Джейн и внук Джексон.

В январе 2026 года Анастасия Волочкова отпраздновала свое 50-летие. Ее поздравили многочисленные коллеги и друзья, среди которых особое внимание привлек певец Прохор Шаляпин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Джим Керри обратился к фанатам
09:41, 11 сентября 2023
Джим Керри обратился к фанатам
Анастасия Волочкова чуть не утонула на Мальдивах
00:07, 09 мая 2024
Анастасия Волочкова чуть не утонула на Мальдивах
Анастасию Волочкову высмеяли пользователи Сети
11:29, 04 октября 2023
Анастасию Волочкову высмеяли пользователи Сети
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Трёхкратный олимпийский чемпион из России получил несколько предложений о смене гражданства
15:17, Сегодня
Трёхкратный олимпийский чемпион из России получил несколько предложений о смене гражданства
Елена Рыбакина повторила достижение Новака Джоковича
15:02, Сегодня
Елена Рыбакина повторила достижение Новака Джоковича
"Кызылжар" объявил о продлении контракта с 18-летним казахстанским форвардом
14:26, Сегодня
"Кызылжар" объявил о продлении контракта с 18-летним казахстанским форвардом
"Сломавший" карьеру Рахмонова ирландец недоволен Исламом Махачевым
14:09, Сегодня
"Сломавший" карьеру Рахмонова ирландец недоволен Исламом Махачевым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: