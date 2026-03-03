Заявившая о романе с Джимом Керри Волочкова объявила его мертвым

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая рассказывала ранее о романе с голливудской звездой Джимом Керри, заявила, что появившийся на публике человек – не настоящий, потому что актер на самом деле давно умер, сообщает Zakon.kz.

В сети завирусилась конспирологическая теория о клоне Керри после его появления на публике на мероприятии в Париже в последних числах февраля. Пользователи соцсети X публиковали фото и видео актера, ища подтверждение того, что он не настоящий.

BREAKING – "Jim Carrey" is breaking the internet over his unrecognizable appearance, unusual-sounding voice, and apparent eye color change at the 51st César Awards in Paris, with many claiming something seems very off about the actor. pic.twitter.com/0t8MdFg7K1 – Right Angle News Network (@Rightanglenews) February 27, 2026

Эти версии появились из-за сильно изменившейся внешности актера, вплоть до цвета глаз.

"Вы не можете сказать целому поколению людей, которые более двух десятилетий смотрели на лицо этого человека, что человек на видео в Париже – это Джим Керри. Я схожу с ума? Где Джим Керри?" – написал один из пользователей.

These two videos are 4 months apart.



You cannot tell an entire generation of people that watched this mans face on repeat for over two decades, that the person in the second video in Paris is Jim Carrey.



Am I crazy? Where is Jim Carrey? pic.twitter.com/0L3Z50hgw4 – Jen X🗽 (@jenrenee) February 27, 2026

"Газета.Ru" решила узнать мнение балерины Анастасии Волочковой, которая не раз рассказывала о романе с голливудской звездой. Она утверждает, что появившийся на публике человек – не настоящий Джим Керри, потому что актер уже давно умер.

"Это двойник и провокация. У меня с Джимом были близкие отношения. И я знаю, как он выглядел. Дело в том, что Джима Керри, к сожалению, уже давно нет в живых. То, что слагают эти все слухи, легенды, что якобы он жив и действительно существует какой-то двойник – это все фейки, это не настоящее. У меня с Джимом Керри были близкие отношения, мы познакомились в 2001 году... " – сказала она.

По словам Волочковой, она встречалась с Керри несколько раз – когда он прилетал в Москву к ней на спектакль и когда она гастролировала по США. Балерина отметила, что их связывали романтические отношения, а Керри был глубоким и ранимым человеком.

Волочкова подчеркнула, что помнит, как выглядел Джим Керри, и предположила, что появление его двойника связано с делом Джеффри Эпштейна.

"Люди добрые, и вы мне будете рассказывать, как выглядел Джим Керри! Я знаю просто все-все-все, что связано с ним, я имею в виду духовно и физически. Поэтому то, что нам люди пытаются представить, это фейк, это связано все с этим Эпштейном, который тоже, по-моему, уже переворачивается там в гробу. Но дело в том, что просто никакой фейк не заменит ту личность, которая в жизни была реальностью и дарила людям радость и творчество. Поэтому премии, возможность дать автографы – это может сделать любой клоун. А для того, чтобы быть Джимом Керри, им для начала нужно стать. И это очень большой путь", – уточнила она.

26 февраля Джиму Керри дали национальную французскую кинопремию "Сезар" за вклад в кинематограф. Получая награду, актер произнес длинную благодарственную речь на французском языке, где восхищался иконами французского кино и рассказывал о своих французских корнях.

Пиар-менеджер 64-летнего Джима Керри Марлеа Лесли опровергла слухи о том, что на церемонии вручения французской кинопремии актера заменили двойником. Вместе с ним в Париже находились его подруга Мина, дочь Джейн и внук Джексон.

В январе 2026 года Анастасия Волочкова отпраздновала свое 50-летие. Ее поздравили многочисленные коллеги и друзья, среди которых особое внимание привлек певец Прохор Шаляпин.