78-летний Сильвестр Сталлоне извинился перед поклонниками

Известный американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне порадовал подписчиков в Instagram новой публикацией. Правда, для нее он вновь выбрал свое архивное фото, за что принес свои извинения, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 6 января 2024 года, звезда фильма "Рокки" опубликовал снимок, сделанный около 60 лет назад.

"Извините, но у меня действительно нет ничего "нового", чтобы опубликовать, потому что мы полностью погружены и собираем следующий сезон Tulsa King, а это огромная работа, которую мы любим, так что это снова воспоминания. Мне было около 19, и я играл в своей первой пьесе, мотаясь по Европе... Пьеса называлась "Смерть продавца", я играл его сына Биффа", – написал под публикацией Сильвестр Сталлоне.

Многомиллионная армия поклонников 78-летнего актера заявила, что ему не за что перед ними извиняться. Также они поздравили своего кумира с Новым годом:

"Вы всегда можете получить нашу поддержку".

"Счастливого Нового года! Обожаю эту фотографию".

"Хорошая работа, мой друг. Крепкие объятия от ваших итальянских фанатов".

"Тебе не нужно извиняться... Спасибо, что так усердно трудились ради нас! "Талса Кинг" – потрясающее шоу! Люблю тебя очень сильно! С Новым годом!"

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