78-летний Сильвестр Сталлоне извинился перед поклонниками
Фото: Instagram/officialslystallone
Известный американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне порадовал подписчиков в Instagram новой публикацией. Правда, для нее он вновь выбрал свое архивное фото, за что принес свои извинения, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 6 января 2024 года, звезда фильма "Рокки" опубликовал снимок, сделанный около 60 лет назад.
"Извините, но у меня действительно нет ничего "нового", чтобы опубликовать, потому что мы полностью погружены и собираем следующий сезон Tulsa King, а это огромная работа, которую мы любим, так что это снова воспоминания. Мне было около 19, и я играл в своей первой пьесе, мотаясь по Европе... Пьеса называлась "Смерть продавца", я играл его сына Биффа", – написал под публикацией Сильвестр Сталлоне.
Многомиллионная армия поклонников 78-летнего актера заявила, что ему не за что перед ними извиняться. Также они поздравили своего кумира с Новым годом:
- "Вы всегда можете получить нашу поддержку".
- "Счастливого Нового года! Обожаю эту фотографию".
- "Хорошая работа, мой друг. Крепкие объятия от ваших итальянских фанатов".
- "Тебе не нужно извиняться... Спасибо, что так усердно трудились ради нас! "Талса Кинг" – потрясающее шоу! Люблю тебя очень сильно! С Новым годом!"
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