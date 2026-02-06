Популярный фотограф из Алматы снял редкий лунный серп над горами и восхитил Казнет
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко 6 февраля на своей странице в Instagram опубликовал видео с редким видом молодого лунного серпа в горах Кунгей Алатау, сообщает Zakon.kz.
Кадры были сняты на фоне вековых елей казахстанской части горного хребта.
"Молодой лунный серп в горах Кунгей Алатау. Мне особенно нравится эта фаза Луны, ведь в такой момент рельеф становится объёмнее, а отдельные кратеры будто парят в пространстве.На фоне вековых елей казахстанской части Кунгей Алатау этот пейзаж смотрится особенно живописно, я бы даже сказал как-то по-сказочному. Настоящая сказка, только не выдуманная, а увиденная своими глазами!" – написал Доценко под постом.
Публикация вызвала восторженный отклик в соцсетях – пользователи назвали видео сказочным и отметили необычное сочетание горного пейзажа и небесного объекта.
- Как божественно, какая сила и красота природы! Спасибо за такие эксклюзивные кадры!
- Невероятная красота! Сказочный снимок! Вы- настоящий волшебник, всегда восхищаюсь вашими работами! Спасибо вам! Мне нравится молодой месяц-серп и полнолуние, когда огромная луна тоже сказочное зрелище!
- Какая красота!
Ранее Дмитрий Доценко снял снежного барса в горах Алматы.
