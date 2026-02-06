#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Общество

Популярный фотограф из Алматы снял редкий лунный серп над горами и восхитил Казнет

Алматы, Луна, соцсети, Дмитрий Доценко , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 01:47 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко 6 февраля на своей странице в Instagram опубликовал видео с редким видом молодого лунного серпа в горах Кунгей Алатау, сообщает Zakon.kz.

Кадры были сняты на фоне вековых елей казахстанской части горного хребта.

"Молодой лунный серп в горах Кунгей Алатау. Мне особенно нравится эта фаза Луны, ведь в такой момент рельеф становится объёмнее, а отдельные кратеры будто парят в пространстве.На фоне вековых елей казахстанской части Кунгей Алатау этот пейзаж смотрится особенно живописно, я бы даже сказал как-то по-сказочному. Настоящая сказка, только не выдуманная, а увиденная своими глазами!" – написал Доценко под постом.

Публикация вызвала восторженный отклик в соцсетях – пользователи назвали видео сказочным и отметили необычное сочетание горного пейзажа и небесного объекта.

  • Как божественно, какая сила и красота природы! Спасибо за такие эксклюзивные кадры!
  • Невероятная красота! Сказочный снимок! Вы- настоящий волшебник, всегда восхищаюсь вашими работами! Спасибо вам! Мне нравится молодой месяц-серп и полнолуние, когда огромная луна тоже сказочное зрелище!
  • Какая красота!

Ранее Дмитрий Доценко снял снежного барса в горах Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Волшебный восход Луны после снегопада в горах снял популярный фотограф из Алматы
20:16, 11 декабря 2024
Волшебный восход Луны после снегопада в горах снял популярный фотограф из Алматы
Популярный фотограф восхитил Казнет живописными полями подсолнухов в горах Алматы
23:06, 20 июля 2025
Популярный фотограф восхитил Казнет живописными полями подсолнухов в горах Алматы
Движение молодой луны в Астане запечатлел популярный фотограф
21:29, 28 августа 2025
Движение молодой луны в Астане запечатлел популярный фотограф
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
06:51, Сегодня
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
06:30, Сегодня
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
05:59, Сегодня
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
05:28, Сегодня
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: