Танцующий с женой и дочерями Сильвестр Сталлоне восхитил фанатов

Забавное семейное видео записал известный американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне. Им звезда фильма "Рокки" поделился в своем Instagram 24 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

На ролике, кроме 78-летнего актера, можно заметить его супругу Дженнифер Флавин, а также двух дочерей Софию и Систин. Под песню Гвен Стефани Luxurious они сначала танцевали по парам, а затем каждый из них показал, на что горазд.

"Все в нарядах с моими девочками!" – написал под публикацией Сильвестр.

Поклонники пришли в восторг от семьи Сталлоне и призвали их продолжать также весело проводить вместе время:

"Король".

"Красивая семья".

"Любимая семья Сталлоне".

"Абсолютная легенда! Сталлоне все еще в деле".

"Ой, всегда люблю смотреть, как вы все веселитесь вместе".

"Какая прекрасная семья, полная любви. Да благословит вас всех Бог".

"Прекрасные люди хорошо проводят время и делятся любовью! Продолжайте!"

"Невозможно сказать, кто больше всех выделялся на видео! Вы – фантастическая и очень живая семья! Всегда приятно видеть эти моменты, разделенные с семьей".

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