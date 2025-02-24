Танцующий с женой и дочерями Сильвестр Сталлоне восхитил фанатов
Фото: Instagram/officialslystallone
Забавное семейное видео записал известный американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне. Им звезда фильма "Рокки" поделился в своем Instagram 24 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
На ролике, кроме 78-летнего актера, можно заметить его супругу Дженнифер Флавин, а также двух дочерей Софию и Систин. Под песню Гвен Стефани Luxurious они сначала танцевали по парам, а затем каждый из них показал, на что горазд.
"Все в нарядах с моими девочками!" – написал под публикацией Сильвестр.
Поклонники пришли в восторг от семьи Сталлоне и призвали их продолжать также весело проводить вместе время:
- "Король".
- "Красивая семья".
- "Любимая семья Сталлоне".
- "Абсолютная легенда! Сталлоне все еще в деле".
- "Ой, всегда люблю смотреть, как вы все веселитесь вместе".
- "Какая прекрасная семья, полная любви. Да благословит вас всех Бог".
- "Прекрасные люди хорошо проводят время и делятся любовью! Продолжайте!"
- "Невозможно сказать, кто больше всех выделялся на видео! Вы – фантастическая и очень живая семья! Всегда приятно видеть эти моменты, разделенные с семьей".
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