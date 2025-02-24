#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.47
525.83
5.68
Культура и шоу-бизнес

Танцующий с женой и дочерями Сильвестр Сталлоне восхитил фанатов

Танцующий с женой и дочерями Сильвестр Сталлоне восхитил фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 15:45 Фото: Instagram/officialslystallone
Забавное семейное видео записал известный американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне. Им звезда фильма "Рокки" поделился в своем Instagram 24 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

На ролике, кроме 78-летнего актера, можно заметить его супругу Дженнифер Флавин, а также двух дочерей Софию и Систин. Под песню Гвен Стефани Luxurious они сначала танцевали по парам, а затем каждый из них показал, на что горазд.

"Все в нарядах с моими девочками!" – написал под публикацией Сильвестр.

Поклонники пришли в восторг от семьи Сталлоне и призвали их продолжать также весело проводить вместе время:

  • "Король".
  • "Красивая семья".
  • "Любимая семья Сталлоне".
  • "Абсолютная легенда! Сталлоне все еще в деле".
  • "Ой, всегда люблю смотреть, как вы все веселитесь вместе".
  • "Какая прекрасная семья, полная любви. Да благословит вас всех Бог".
  • "Прекрасные люди хорошо проводят время и делятся любовью! Продолжайте!"
  • "Невозможно сказать, кто больше всех выделялся на видео! Вы – фантастическая и очень живая семья! Всегда приятно видеть эти моменты, разделенные с семьей".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 15:45
Сильвестр Сталлоне рассказал, куда перенесли статую Рокки
, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 15:45

6 января 2024 года Сильвестр Сталлоне извинился перед поклонниками. За что, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Наташа Королёва с сыном и невесткой покинули Россию
Культура и шоу-бизнес
17:04, Сегодня
Наташа Королёва с сыном и невесткой покинули Россию
Как сильно соцсети влияют на восприятие музыки: в Алматы стартовала серия диджейских баттлов
Культура и шоу-бизнес
15:23, Сегодня
Как сильно соцсети влияют на восприятие музыки: в Алматы стартовала серия диджейских баттлов
Нурболат Абдуллин закатил грандиозный той в честь мамы
Культура и шоу-бизнес
12:28, Сегодня
Нурболат Абдуллин закатил грандиозный той в честь мамы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: