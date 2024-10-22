Внешность восьмилетнего сына Алсу и Яна Абрамова вызвала споры среди поклонников певицы
На фото, которым 41-летняя артистка поделилась в Instagram 22 октября 2024 года, можно даже разглядеть лицо восьмилетнего наследника.
"Мой главный зритель, которого я ждала больше всех. Первый раз на мамином концерте", – трогательно подписала публикацию Алсу.
Правда, подписчики певицы в комментариях устроили спор насчет внешности Рафаэля. Они так и не определились, на кого он больше похож – на папу, маму или же дядю:
- "Обычно сыновья – в матерей";
- "Вам уже написали, что это копия Яна?"
- "Абсолютно нет, очень похож на дядю – младшего брата Алсу".
Другие же просто умилились редкими кадрами Алсу с единственным сыном:
- "Наш сладкий!"
- "Как он тобой гордится";
- "Дай Бог мальчику здоровья... Такой милашка".
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Напомним, Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. 27 августа 2024 года Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. У них есть трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль.