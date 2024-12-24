Ришар Гаске восхитился формой Новака Джоковича в 37-летнем возрасте

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Бывшая седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске восхитился физическим состоянием 24-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" 37-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает Zakon.kz.

"Я спрашиваю себя, как это возможно, что он все еще может бороться за титулы "Большого шлема". Я не знаю, случалось ли это когда-нибудь раньше, чтобы в 37 лет спортсмен оставался таким конкурентоспособным, занимал второе или третье место в мире. Это что-то уникальное, это действительно невероятно", – сказал Гаске в последнем выпуске "Шоу Супер Москато".

Джокович в 2024 году стал олимпийским чемпионом Игр в Париже, завоевав последний титул, которого ему не хватало для карьерного "Шлема".

Джокович объявил, что в его тренерский штаб в новом сезоне войдет завершивший карьеру 37-летний британец Энди Маррей.

Ранее стало известно, что Новак Джокович начнет сезон-2025 на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдет с 30 декабря по 5 января.

