Роскошный отдых молодой супруги Евгения Петросяна обсуждают в Сети
Фото: Instagram/bruhunova
36-летняя супруга Евгения Петросяна отправилась в отпуск на Мальдивы. С подписчиками она поделилась фотографиями роскошного вида из своего номера, сообщает Zakon.kz.
Виллу и окружающие ее пейзажи она опубликовала в Instagram.
"Островная жизнь", – подписала пост бизнесвумен.
Поклонники в комментариях пожелали Брухуновой хорошего отдыха:
– Оооо, ты и с Матильдой сумочку заказала! Очень красивая.
– Мотиватор мой! Хорошего вам отдыха!
– Такая насыщенная жизнь, очень красивые фотографии.
– Хорошего отдыха, и спасибо за возможность путешествовать с вами.
– Опять? Однако... завидовать грех, но уж очень хочется...
Ранее сообщалось, что 80-летний Евгений Петросян устроил сюрприз для своей молодой жены.
