#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Культура и шоу-бизнес

Роскошный отдых молодой супруги Евгения Петросяна обсуждают в Сети

Татьяна Брухунова вновь улетела отдыхать, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 20:01 Фото: Instagram/bruhunova
36-летняя супруга Евгения Петросяна отправилась в отпуск на Мальдивы. С подписчиками она поделилась фотографиями роскошного вида из своего номера, сообщает Zakon.kz.

Виллу и окружающие ее пейзажи она опубликовала в Instagram.

"Островная жизнь", – подписала пост бизнесвумен.

Поклонники в комментариях пожелали Брухуновой хорошего отдыха:

– Оооо, ты и с Матильдой сумочку заказала! Очень красивая.

– Мотиватор мой! Хорошего вам отдыха!

– Такая насыщенная жизнь, очень красивые фотографии.

– Хорошего отдыха, и спасибо за возможность путешествовать с вами.

– Опять? Однако... завидовать грех, но уж очень хочется...


Ранее сообщалось, что 80-летний Евгений Петросян устроил сюрприз для своей молодой жены.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Детей Евгения Петросяна и его молодой супруги вновь обсуждают в Сети
01:02, 02 июня 2025
Детей Евгения Петросяна и его молодой супруги вновь обсуждают в Сети
Молодая жена Петросяна отправилась в роскошный круиз на теплоходе премиум-класса
00:20, 05 октября 2025
Молодая жена Петросяна отправилась в роскошный круиз на теплоходе премиум-класса
Молодая жена Евгения Петросяна обратилась к подписчикам
14:29, 04 декабря 2023
Молодая жена Евгения Петросяна обратилась к подписчикам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: